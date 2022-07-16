新冠疫情還未了 史大教授王智弘：築高「免疫牆」

王智弘教授表示，室內擁擠口罩應該加強到N95，因為BA5傳染性很高， 在室內室外都要盡量保持社交距離。（記者熊移山／攝影）

從7月國慶假期結束後，兩年多以來防疫成績頗佳的華人社區也紛紛失守，多數民眾都在完全不知情的情況下被傳染，甚至因症狀不明顯而又將病毒傳染給他人。對此，史丹福大學兒科及醫療政策項目王智弘教授表示，疫情還沒結束，大家要謹慎以對，如果染疫就按照醫師的指示服藥，並做好居家隔離；到目前為止，接種疫苗 、勤洗手、戴口罩 ，仍是防範病毒入侵的不二法門。

王智弘強調，現在美國超過60%的新冠肺炎是BA5變異株， 這是一個從南非傳來的變種， 除了在刺突蛋白(spike)上有突變，最主要特性是可以逃避人體的免疫力， 並增強傳播力。

多數案例 脫下口罩被感染

目前的醫學報告顯示，BA5與麻疹傳播力已經差不多，Rt 值(有效再生數)大概是18左右；一般流行感冒Rt數值約在2至3，新冠肺炎病毒一開始是1.4至3.8，後來的Delta變異株5.1， Alpha變異株4至5 、Omicron變異株7 。並不是如外傳說法口罩沒用，多數案例是因為沒有使用醫療級口罩，或是吃飯時拿下口罩才被感染的。

另外，最新從紐西蘭來的資料顯示，BA5每百萬人的死亡率已經超過1月時候的Omicron， 所以大家要繼續觀察、小心防疫。

染疫後建議先與家庭醫師聯繫，在掌握病史前提下，醫生會依照病人症狀投藥。圖為治療Covid的抗生素Azithromycin (日舒錠)。（記者熊移山／攝影）

王智弘還說，雖然病毒不斷變種，但是之前打的疫苗還是有交叉免疫作用的，接下來要做的是築高「免疫牆」。比如研究發現，50歲以上、打了第四針之後確診，死亡率降低99%， 如果只打三針，死亡率降低86%，這表示加強劑是有用的。

王智弘表示，未來還會有更多疫苗會針對不同變種的病毒，這就表示病毒已經漸漸流感化，就像流感一樣，每年需要不同的疫苗。

染疫別慌 居家隔離按時服藥

民眾如果發現自己有症狀，應該要在家篩檢。到目前為止，拜登政府已通過U.S. Department of Health and Human Services和U.S. Postal Service，為全國家庭提供三輪家庭檢測 試劑包。如果透過雇主、Medicare或Medi-Cal購買健康保險，還有其他方式可獲得免費檢測包。相關訊息可以上網或致電（800）232-0233詢問。

一旦確定染疫，民眾也不用驚慌，多數的家庭醫生都可以透過電話為患者開藥。王智弘說，如果的確沒有保險或是家庭醫生必須約診，民眾也可以直接與連鎖藥局或線上看診系統聯繫。FDA上周三也修改該藥物的緊急使用授權，擁有州執照的藥劑師，可以過濾患者並確定他們是否有資格使用抗Covid口服藥 Paxlovid（帕斯洛韋）。

但是衛生單位建議大家，家庭醫生應該是染疫後最優先考量的問診對象，因為有嚴重腎臟或肝臟問題病史的人，不適合服用這種藥物。另外，12歲下兒童也不能服用Paxlovid，家長千萬不要以為將Paxlovid減量就能給孩童使用；孩童如果染疫，最好還是給醫師判斷如何投藥。

至於如果是來美旅遊或是不諳英語，金山灣區文教中心也提供僑委會全球僑界急難救助協會的網址給民眾參考。