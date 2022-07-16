廢水檢測顯示 灣區疫情實際感染數恐更高

廢水檢測結果顯示，灣區這波疫情的嚴重程度與冬季的Omicron疫情不相上下。（美聯社）

新冠病毒廢水檢測 結果顯示，就感染人數而言，灣區 這波春季疫情 的嚴重程度已可與冬季的Omicron疫情媲美。事實上，灣區部分地區的感染人數可能已創下當地歷史新高。衛生專家表示，掌握疫情規模並向公眾傳達相對感染風險的工作，已變得愈來愈困難。

灣區冬季Omicron疫情的病例激增於1月中旬達到最高峰，平均每日有超過2萬人確診。截至本周，灣區目前平均每日有約3500人確診。但是，專家認為，灣區實際的感染人數可能比這個數字高出兩到十倍，因為有愈來愈多人使用居家檢測，而且未向衛生局通報結果。

在過去幾波病例激增中，在廢水中檢測到的新冠病毒含量與病例數目在圖表上的增加幅度都十分一致。例如，在Omicron疫情中，廢水病毒含量和通報的病例數都在12月中旬開始激增，幾天後達到最高峰，然後迅速下降。

但今年春季疫情打破這個模式，廢水病毒含量和病例數的增幅首次出現差異，尤其是在過去的兩個月中，廢水病毒含量已飆升，但病例數增加的速度要慢許多。

衛生專家表示，這兩項指標之間的明顯差異，凸顯出灣區追蹤新冠病例面臨的挑戰。專家指出，人們若要了解他們個人的感染風險和應該採取哪些預防措施，除了要考慮廢水檢測結果和新增病例數目，還要考慮到住院人數，甚至是有多少比例的親友確診。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「廢水檢測結果表明，實際新增病例比我們所看到的數字要多出許多，人們應該要把這件事理解為外面確實有風險存在；如果進入室內環境，甚至是擁擠的戶外環境，必須非常小心，並戴上口罩。」

史丹福大學廢水檢測專家波姆（Alexandria Boehm）說：「這波病例激增的確凸顯出廢水檢測的作用，我們得到的數據指出，現在這波疫情病例增加的嚴重程度，與Omicron 12月和1月時不相上下。」

波姆的團隊已在灣區十幾個地點的廢水中發現幾種主要的新冠變種病毒株，包括目前最主要傳播的兩種。

灣區目前的新冠住院人數和陽性檢測率都表明，灣區正處於病例大幅激增之中，儘管還未像冬季時那麼嚴重。