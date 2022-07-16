我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

降低變種病毒傳播 專家建議「保持通風」

編譯組／灣區15日電
新冠病毒傳染性愈來愈強，專家強調通風非常重要。（Getty Images）
新冠病毒傳染性愈來愈強，專家強調通風非常重要。（Getty Images）

隨著高傳染性的BA.5和BA.2.75等新冠變種病毒株不斷在社區中傳播，專家再度強調一項可有效減少病毒傳播的方法：保持空氣流通。

史丹福大學傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）說：「我們不知道未來還要面對哪些變種病毒株？但它們的傳播方式都是一樣的，因此，一定要採取淨化空氣的策略。」

但是，怎樣才算通風良好？

波德柯大（University of Colorado Boulder）機械工程學教授米勒（Shelly Miller）表示，通風好壞通常以「每小時換氣量」來衡量，換句話說，就是淨化空氣並引入新鮮空氣。

米勒說：「簡而言之，建築物內有愈多戶外空氣愈好，戶外空氣可以稀釋建築物內的汙染物質，包括病毒在內，可減少在室內的人接觸到病毒。」

以商業場所來說，戶外空氣通常透過中央空調系統或HVAC系統進入；但是，根據環保署的說法，大部分家庭的空調系統並不能引入戶外空氣，代表一般家庭必須靠打開門窗或透過房屋的縫隙才能讓戶外空氣進入。

那麼，每小時應該換氣幾次？

美國疾病防制中心（CDC）建議，現代醫療院所的隔離室每小時至少應該換氣12次，其他區域應該進行更多次換氣。至於像辦公室和學校等常見的非醫療院所環境，專家表示，每小時至少要換氣六次，才能顯著減少病毒的傳播。

伊利諾理工大學（Illinois Tech）室內空氣品質和建築科學專家史蒂芬斯（Brent Stephens）表示，每小時換氣12次是一項偉大的目標。他說：「如果你每小時能換氣五到六次，已經算是能降低感染風險的理想數字。」

不過，美國暖氣、冷藏和空調工程師協會（American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers）表示，飛機機艙的換氣率雖然非常高，但不代表裡面的空氣病毒少；這是因為室內空間密集度愈高，空氣中潛在的病毒數量就愈多，感染風險就愈大。

專家表示，在這種情況下，採取分層策略很重要。例如，在飛機上要戴上高品質口罩，加上機艙內的高換氣率，就能進一步降低感染風險。

如果所在的地方無法打開門窗，專家表示，空氣淨化器或HEPA過濾器也有幫助。

變種病毒 史丹福大學 口罩

上一則

性少數成員狄波拉 獲任舊金山警察委員

下一則

聖他克拉拉縣警長史密斯涉腐敗 9月底開審

延伸閱讀

伊州今夏首批西尼羅病毒蚊現蹤 專家籲外出加強防蚊

伊州今夏首批西尼羅病毒蚊現蹤 專家籲外出加強防蚊
美雷根號進入南海 中專家：熟悉「戰場」以備不時之需

美雷根號進入南海 中專家：熟悉「戰場」以備不時之需
美起訴中國特務 加控2美公民

美起訴中國特務 加控2美公民

煩惱孩子不受教？親子專家提供三步驟

煩惱孩子不受教？親子專家提供三步驟
MLB／「基特在堪薩斯只是一般球員」曼尼為何這麼說？

MLB／「基特在堪薩斯只是一般球員」曼尼為何這麼說？

熱門新聞

朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

2022-07-12 02:16
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠