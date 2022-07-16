庫比蒂諾共乘計畫 交通局補助850萬元

Via-Cupertino 共享拼車計劃的汽車外觀上會有Logo，並不會和一般私家車搞混。(庫比蒂諾市長辦公室提供)

南灣庫比蒂諾市的 Via-Cupertino 共享拼車計畫，在經過18個月的試運行後，日前獲得加州 交通廳近850萬元的資金，資金將用於改進和擴大 Via-Cupertino 計畫，同時建立零排放車隊。這項計畫與聖他克拉拉縣日前推出的RYDE (reach your destination easily)計畫主要服務老人族群為主不同，Via-Cupertino是只要利用手機 下載APP(應用程式)，完成登錄之後或直接打電話就可以在庫比蒂諾市使用這一項服務。

市長蒲仲辰（Darcy Paul）表示，可以把Via-Cupertino想像成小型智能公車。以庫比蒂諾為例，這項服務就是協助當地民眾可以利用短程接駁後，再轉乘大眾交通工具(如Sunnyvale Caltrain Station或公車站)。在透過手機叫車服務的系統提前15-30分鐘預約，就能提供共乘接送服務，當然接送的地點並沒有限制在固定的位置。

蒲仲辰說，很高興在市府團隊超過兩年的努力，終於讓交通局認可這項計畫並撥款補助。未來這項服務的擴展除了改善與社區與火車站的連接，也能增加弱勢社區和老年人的通行並且具有實質上的環保意義。

Via-Cupertino 在Apple stole 的樣式，如果民眾沒有智能手機也可以通過電話 (669) 201-1892 叫車。(記者熊移山╱翻攝)

加州交通局通過的這筆預算投資，是提供庫比蒂諾 2023至2028五年期間用於擴大公共交通和城際鐵路服務連結並減少溫室氣體排放計畫(TIRCP)。Via 是一家民間企業，在全美16個城市都有它的服務。這個系統概念和現有的共乘Uber和Lyft相似，也是利用手機APP來叫車，最大的不同是Via-Cupertino 的司機會依照路線考量下在路途中接送其他乘客，。然這樣類似公車的概念的共享經濟，每次搭乘只要4元，周票( Weekly pass)則是25元，65歲以長者則是半價優惠。

庫比蒂諾市承辦專員表示，Via-Cupertino的車輛都有配備自行車架（每個架子可以乘載2輛自行車，或2台輪椅使用）。車隊現在每日運行是3-9輛汽車 。但通過TIRCP撥款，將在5年內會增加16輛電動汽車。Via-Cupertino在試運行期間的統計在Cupertino 以及 Sunnyvale Caltrain、Kaiser Santa Clara 和 Rancho San Antonio 是最多人使用的地點(見圖)。

目前Via-Cupertino正在夏季推廣期，所以每次搭乘僅要2元，是一個節省汽油錢、避免停車費和麻煩的絕佳機會。如果民眾沒有智能手機，也可以通過電話 (669) 201-1892 叫車。