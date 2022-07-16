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聖他克拉拉縣警長史密斯涉腐敗 9月底開審

編譯組╱聖荷西15日電
聖他克拉拉縣警長史密斯涉貪腐審判訂9月底開始， 並被限期辭職結案。 （美聯社）
聖他克拉拉縣警長史密斯涉貪腐審判訂9月底開始， 並被限期辭職結案。 （美聯社）

對即將離任的聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）的腐敗審判，有望在今年秋天開始。擔任控方的舊金山地檢處律師曾給史密斯一個7月15日的最後期限，要求她辭職並結束此案。但史密斯的律師始終沒有在法庭上或法律文件中表示她會辭職。她的辯護團隊一直在準備為其開脫罪責，表示這一系列指控無法也不會被證明。

現在9月21日的審判日期已確定，對史密斯來說，結果只有兩種：無罪釋放或被開除公職。

自從史密斯在3月份宣布不再競選第七個任期，並計畫退休以來，她的離任已經確定。如果這位加州首位女縣警長被認定犯有七項腐敗指控中的任何一項，她將被免職。這意味著她將提前一到兩個月離職，屆時可能會任命一位臨時縣警長，並在1月份讓選出的繼任者宣誓就職。

法律上她還將被禁止再次競選公職。但有罪判決更可能給她與該警長辦公室五十年的關係帶來持久汙點，因為其中大約一半時間她是者辦公室的領導人。

一個縣民事大陪審團在12月決定正式指控史密斯的七項腐敗行為，其中六項指控史密斯利用其對發放隱蔽攜帶武器許可證的控製權，從事政治上的偏袒和利益交易。第七項指控她拒絕與一名平民警察審計員合作，調查2018年一起備受矚目的獄中囚犯受傷事件的處理情況，該事件導致聖縣作出1000萬元的賠償。

史密斯否認了所有的指控，並在今年早些時候試圖駁回其中大部分，但沒有成功。

即將進行的審判是不尋常的，因為它將遵循刑事案件的結構，但在法律上被視為民事問題。如果陪審團認定史密斯犯有哪怕僅是一項指控，她就會被免職。

為避免存在利益沖突，這起腐敗案由舊金山地檢處的一個律師團隊負責起訴，並由聖馬刁縣高院法官菲尼曼（Nancy Fineman）主持審判工作。

在過去的兩年，史密斯的辦公室一直受到嚴厲的審查。縣議會對縣警長進行了不信任投票，並迫使民事大陪審團和州檢察長對槍支許可證醜聞，以及導致昂貴的縣級賠償的報告進行外部調查。

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