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聯邦禁致癌溫石棉 州總檢長邦塔支持

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔和麻州總檢察長黑利帶領一個多州聯盟提交了一份評論信，支持聯邦環保署提議的法規，即禁止在某些產品中製造、進口、加工、分銷或使用溫石棉。（記者劉先進 ／翻攝）
州總檢察長邦塔和麻州總檢察長黑利帶領一個多州聯盟提交了一份評論信，支持聯邦環保署提議的法規，即禁止在某些產品中製造、進口、加工、分銷或使用溫石棉。（記者劉先進 ／翻攝）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）和麻州總檢察長黑利（Maura Healey）帶領一個多州聯盟提交評論信，支持聯邦環保署（EPA）提議的法規，即禁止在某些產品中製造、進口、加工、分銷或使用溫石棉。信件並呼籲禁止其他形式的石棉。

石棉是一種致癌物，每年在美國造成超過1萬2000人死亡，它與威脅生命的疾病有關，包括間皮瘤、纖維化、肺癌、胃腸癌，以及其他肺部疾病。接觸這種劇毒物質沒有安全水準。

聯邦環保署擬議的規則，代表了30多年來該署首次採取行動大幅限制或禁止在美國使用石棉。擬議的規則將根據「有毒物質控制法」，禁止在某些產品中製造、進口、加工、分銷或使用溫石棉。溫石棉是一種早已聞名的毒素石棉。在評論信中，總檢察長們支持環保署限制這種危險毒素的努力，同時敦促，除其他外，進一步禁止其他形式的石棉，並要求該機構採取積極措施，避免造成一種可能促進氯堿製造業用有毒的全氟烷基和多氟烷基物質（統稱為PFAS）的化學品替代石棉的情況。

圖為石棉管道包布。（取自聯邦環保署官網）
圖為石棉管道包布。（取自聯邦環保署官網）

邦塔說，公眾健康和社區的完整性相輔相成，「這不是一個可以討論的問題。石棉傷害了人們，削弱了社區，並使那些與之接觸的人面臨生命危險。今天，我們很高興看到環保署將處理這種仍然用於某些行業的劇毒材料。我們敦促環保署盡其所能，更好地保護公眾免受石棉的危害。」

此前，加州和麻州領導多州聯盟，挑戰環保署未能制定新的規則，要求收集石棉進口和使用的數據，2020年12月，美國加州北區地區法院裁定州檢察長勝訴。作為和解的一部分，環保署同意制定法規，要求報告進口石棉和含石棉產品的數據，包括作為雜質的石棉。信件還敦促，環保署對存在於建築環境中的遺留石棉、其他類型的石棉以及含石棉滑石的使用條件進行強有力的分析，評估風險。

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