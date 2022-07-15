毒品、盜竊、仇恨犯罪 金山新地檢長謝安宜：要逐一擊破

對於舊金山毒品交易、財產盜竊、仇恨犯罪這三項挑戰，謝安宜認為，需要逐一擊破。(本報檔案照)

在離開舊金山 地檢處的九個月後，謝安宜（Brooke Jenkins）再次回到她熟悉的辦公室。2014年，她以無薪水實習生的身分進入地檢處工作，她表示，從未想過自己能夠成為地檢長。上任後的前四天，她不斷強調要將罪犯繩之以法，整治毒品 、財產犯罪等問題，不犯和前任博徹思 （Chesa Boudin）相同的錯誤，但對具體實施計畫她談得少之又少。14日接受ABC7電視台採訪時，謝安宜提供更多的信息。

舊金山人對於毒品交易、財產盜竊、仇恨犯罪的忍耐，在博徹思任期中達到極限。面對這三項挑戰，謝安宜認為，需要逐一擊破。「我們首先需要打擊重複犯罪和暴力犯罪。」謝安宜說，「我們會將其作為首要目標，因為我們先前已經營造出，人們無需對自己的行為負責的環境，需要為城市定下新的基調。」

謝安宜表示，她仍在和自己的團隊商議新的政策和解決辦法。「我不想像上一任管理團隊一樣，不分青紅皂白立即作出決定。」

「財產犯罪影響著舊金山人的生活質量，我們需要更認真地對待。」謝安宜表示，會增加地檢處雇員以公平地對待財產犯罪和其他犯罪類型，「地檢處不會將財產犯罪看作是非重要的案件。」

為打擊財產盜竊犯罪，舊金山警局近日在爭取非公共攝像的使用權，這一提議得到了市長布里德（London Breed）和地檢長謝安宜的支持。她說，打擊犯罪和隱私權是微妙的平衡。她要確保地檢處的檢察官在起訴嫌疑人時擁有充足的證據，陪審團也要求更多的視頻證據。

謝安宜回應了前幾天，她與地檢處現職員「冰冷」、「糟糕」的第一次會談。「可以理解的是，政府部門的任何變動對於任何人都是新鮮、不舒服的。」謝安宜強調，她不想讓地檢處分裂成不同雇主所代表的群體。「改變是艱難的，尤其是現在的情況下，我會努力讓地檢處朝著共同的使命運轉。」

芬太尼（Fentanyl）將是謝安宜打擊毒品犯罪的重點。「舊金山5月因毒品過量死亡45人，其中43例與芬太尼有關。」謝安宜說，「毒販不可能再被當做受害者對待，或與犯罪行為無關處理。」

最後，被問及是否擔心博徹思在11月和她競選下一任地檢長，她說：「我真的不知道，但這完全取決於他。」