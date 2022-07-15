新冠疫情以來首次 灣區房價降了

最新數據顯示，灣區房價開始下跌。（Getty Images）

根據兩個全國性房地產 網站公布的數據，隨著房貸利率上升、股價下滑，灣區和北加州房市降溫速度快過全美其他地區。

需求放緩目前還未成為灣區房價 下跌的原因，但它為積極的房屋買家提供了過去兩年來他們缺乏的談判籌碼。

Zillow最新數據顯示，這是灣區自新冠疫情發生以來，房價首次下降。從5月到6月，美國前50大都會區中，有五個地區房價出現輕微下降，包括舊金山 、聖荷西、聖地牙哥、奧斯汀和西雅圖。

Zillow數據發言人克里默（Matt Kreamer）說：「這些都會區不是全美房價最貴，就是過去兩年來房價漲幅最大的地區。房價上漲加上最近房貸利率上升，讓每月房貸還款額超過許多買家的承受能力，因此可以看到上市房屋庫存量增加，買家之間的競爭得以快速緩解。」

另一個房地產網站Redfin的數據也顯示出類似的趨勢。Redfin根據今年與去年2月到5月房價增長、下跌、供應量、銷售量和房屋交易速度的比較，把加州五個城市列入「降溫速度最快的房地產市場」，包括榜首聖荷西、沙加緬度第二、屋崙第三、士德頓（Stockton）第五、舊金山第十。

Redfin分析師表示，灣區城市在排名中所占比率如此之高，是受到房貸利率飆升、通貨膨脹上升和股市動盪的影響，這些因素進一步把更多潛在買家排除在當地房地產市場之外。

Zillow的數據顯示，舊金山都會區（包括舊金山、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣和馬連縣）的房價輕微下降，從5月的149萬4103元降為6月的149萬2535元。克里默指出，在此之前，舊金山都會區的房價在新冠疫情期間不斷上漲，除了曾在2020年4月到6月之間，因為經濟不確定性短暫下跌。

聖荷西都會區（包括聖他克拉拉縣和聖比尼度縣（San Benito））5月到6月的房價跌幅為0.77%，從169萬2646元降為167萬9555元。

然而，Redfin數據顯示，與去年相比，被列為美國降溫速度最快的房市聖荷西今年房屋銷售量大減21%，在房價下滑的情況下，上市房屋庫存量卻增加9%。屋崙銷售量也減少16%，舊金山減少14%。

沙加緬度房地產經紀人協會（Sacramento Association of Realtors）會長史坦普夫（Erin Stumpf）表示，自6月中旬貸款利率上升後，她看到買家行為有明顯的變化。

史坦普夫指出，幾個月前可能吸引十多個買家出價的上市房屋，現在只有兩、三個買家出價，而且買家變得更謹慎，會堅持在報價上附加條件，例如估值和檢查房屋。

史坦普夫說：「買家現在談判的優勢變大了，不像六個月前簽合約那樣通融或放棄許多權利。」

Redfin首席經濟學家佛爾維勒（Daryl Fairweather）表示，房市降溫可能導致近期房價下跌，糾正過去幾年的房價上漲。他指出，儘管房屋庫存量逐漸增加，但仍處於低點，房價長期仍然看漲。