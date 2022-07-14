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新冠最新變種BA.2.75 灣區現蹤

編譯組／灣區13日電
新一代新冠變種病毒株BA.2.75已在灣區現蹤。（美聯社）
新一代新冠變種病毒株BA.2.75已在灣區現蹤。（美聯社）

Omicron新冠病毒株持續衍生出具高度傳染性的亞型病毒株，最新站穩腳跟的是BA.2.75，已在灣區出現。

儘管BA.5是全球現在最主要傳播的新冠病毒株，但自5月印度首次檢測到BA.2.75以來，BA.2.75已陸續在十多個國家出現，並在當地造成病例激增。美國目前已通報七例BA.2.75，兩例在加州，伊利諾州、紐約州、北卡羅萊納州、德州和華盛頓州各一例，而加州兩例都是在灣區6月的廢水檢測中被發現。

專家表示，由於BA.2.75的基因定序比對數量還很有限，相信它可能已在灣區傳播開來。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「因為我們無法對所有樣本進行定序比對，在識別出新病毒株和出現首例確診病例之間有時間上的延遲，再加上這個病毒株是在廢水中被檢測到的，意味著加州和整個美國實際存在的BA.2.75病例應該比想像中更多。」

BA.2.75的研究還在初步階段，但已發現它似乎有大量的突變，可能讓它更具傳染性、更能逃避疫苗和自然感染免疫力的攻擊。專家指出，BA.2.75與BA.4和BA.5有許多相同的突變，但它的棘狀蛋白至少有九個獨特的突變。

陳子平說：「這代表它有可能是另一個躲避高手，可導致病人重複感染。」但他表示，還不清楚BA.2.75的傳播力是否更強，或是否會造成病人出現重症。

不過，波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）傳染病科主任克里茲基斯（Daniel Kuritzkes）表示，儘管新病毒株可能更具逃脫能力，但不會使疫苗變得無效。

克里茲基斯說：「疫苗產生的抗體可能無法預防感染，但可以預防出現重症。我認為，只要人們繼續採取合理的保護措施，不必過度擔憂。」

至於BA.2.75是否會取代BA.5成為下一個最主要傳播的新冠病毒株，陳子平表示現階段無法確定。

陳子平說：「BA.2.75和BA.5還沒有機會面對面進行對決。據我們所知，BA.2.75現在主要還留在印度當地，如同加州變種病毒主要留在加州、lambda和mu噬菌體主要留在南美洲那樣，只有時間才能給出答案。」

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