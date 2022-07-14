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地檢長謝安宜訪華埠小商戶 稱將嚴厲打擊仇恨犯罪

記者李怡／舊金山報導
謝安宜走訪舊金山華埠，稱不會讓任何人再擔心對犯罪分子缺乏問責制。（記者李怡／攝影）
謝安宜走訪舊金山華埠，稱不會讓任何人再擔心對犯罪分子缺乏問責制。（記者李怡／攝影）

日前剛宣誓就職的舊金山市新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins），13日來到舊金山華埠中華總會館與社區領袖和民眾會面，並拜訪華埠小商戶，聆聽華人社區關心的問題，受到中華總會館主席團以及社區領袖歡迎。謝安宜表示，在未來的工作中會與地檢處辦公室一起嚴厲打擊仇恨犯罪、破壞商戶治安等違法犯罪行為，不會讓任何人再擔心對犯罪分子缺乏追責制。

謝安宜表示，華埠是舊金山很重要的一部分，也是美國夢的充分展現。為此她會為保護夢想而戰，保護華人社區的權益，讓那些發起仇恨犯罪和街頭暴力犯罪的人得到應有制裁，不再讓社區民眾生活在恐慌中。她也會將侵犯小企業以及關於殘障人士DAD非法訴訟的指控，列為地檢處優先處理事項。

謝安宜拜會華埠駐美中華總會館。（記者李怡／攝影）
謝安宜拜會華埠駐美中華總會館。（記者李怡／攝影）

中華總會館總董三邑會館主席關家澄，代表主席團歡迎謝安宜的到來，並感謝她上任之初便前來聆聽華人社區的聲音。關家澄說，在過去的幾年裡，華埠面臨著多重挑戰，新冠疫情的發生以及對華人社區的種族歧視，社會的治安越來越差。經濟困難和街頭到處充滿暴力，民眾走在街上提心吊膽。舊金山的市民強烈呼籲改變，希望政府有關部門能夠嚴厲打擊犯罪，讓暴力罪犯承擔更多的責任和後果，並期待地檢長能夠保護市民的安全。

舊金山警察委員暨合和總會館主席余健全表示，舊金山與華埠的民眾都希望有一個更安全的環境來工作和生活。華埠商戶希望更多的遊客到訪。這需要警檢雙方開放和透明的合作，制定協作與改革的舉措。

謝安宜走訪舊金山華埠的小商家，熱情交談。（記者李怡／攝影）
謝安宜走訪舊金山華埠的小商家，熱情交談。（記者李怡／攝影）

社區女性代表徐蘭英、李雷綺華、雷碧珍、Lily Liu等對謝安宜就任表示歡迎與支持，並希望她可以為社區廣大女性的安全與發展給予更多考慮。

出席當天會議的還有岡州總會館主席黃國康、中華總會館中文書記李殿邦、東華醫院董事會主席陳傑明等社區領袖代表。

謝安宜走訪舊金山華埠的小商家，傾聽民意。（記者李怡／攝影）
謝安宜走訪舊金山華埠的小商家，傾聽民意。（記者李怡／攝影）

在中華總會館的會晤結束後，謝安宜與會館主席團和領袖代表們一道走訪了眾多華埠小商業，並了解目前小商業主們面臨的治安問題與困境。

謝安宜表示，以後會更多的走進社區，聽取民意，制定有利於社區發展的舉措。個別華埠小企業主向謝安宜講述了店舖內曾多此被盜，以及要面臨的ADA非法起訴等問題。謝安宜告訴商戶，她會與辦公室一起更努力地工作，來與商家們一起面對困難。

謝安宜走在華埠街道上。（記者李怡／攝影）
謝安宜走在華埠街道上。（記者李怡／攝影）

華埠 舊金山 華人

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