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世界日報與哥大商學院聯合主辦 模擬創業競賽 88隊今決勝負

記者王子涵／舊金山報導
參賽隊伍充分展現出年輕人無限想像力和實踐的結合。（記者王子涵／翻攝）
參賽隊伍充分展現出年輕人無限想像力和實踐的結合。（記者王子涵／翻攝）

由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦的「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur Competition，簡稱MEC），11日正式進入決賽環節。88支隊伍從超過200支報名隊伍中脫穎而出，他們將進行為期3天的最終展示和比拚，頒獎典禮定於14日晚間6時30分舉行。

今年的比賽吸引了超過200支來自五湖四海的隊伍報名，亞洲地區包括中國、日本、南韓、台灣、香港和澳門，還有來自歐洲、美國和加拿大的隊伍。

決賽輪中，選手不僅要在短時間內快速介紹創業想法，還要面臨來自評委和對手的提問，這對於選手的應變能力是不小的考驗。參賽隊伍也充分展現出年輕人無限的想象力和實踐的結合，所涉及的領域包括教育、醫療、個人健康、科技、寵物養護、零售等等。

參賽隊伍充分展現出年輕人無限想像力和實踐的結合。（記者王子涵／翻攝）
參賽隊伍充分展現出年輕人無限想像力和實踐的結合。（記者王子涵／翻攝）

其中，被評委問及最多的問題便是新創的盈利模式，以及如何區分於目前市場上的同類公司。這也是年輕的創業家們最容易失誤的地方，即擁有創新的想法，但無法與現實的市場環境相匹配。評委們希望，通過參與比賽，幫助這些年輕的創業家們能夠在未來讓理想照進現實。

參與評審的導師不僅有來自哥大商學院的教授，更有多位有著豐富經驗的創業家們，包括IEG創始人施博文（Paul Shih）、講師里奧斯（Joseph Rios）、教育諮詢師林傑瑞（Jerry Lin）、日本Venture For All項目創始人蘇高一（Tatsuhito Sugaoi）、投資人安德森（Martin Andersons）等。

根據決賽規則，每輪會有兩組選手進行比賽，每隊介紹完自己的商業企畫書之後，另一隊的選手會進行Q&A的環節。兩隊都結束介紹商業企畫書和Q&A的環節後，評審團隊（Judging Panel）會對兩隊進行Q&A，決定分數。

最終成績將於14日的頒獎典禮上公布，公眾可通過以下網址觀看：https://www.mecompetition-usa.com/。

優勝隊伍的隊員除了有獎金之外，也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及能夠選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

參賽隊伍充分展現出年輕人無限想像力和實踐的結合。（記者王子涵／翻攝）
參賽隊伍充分展現出年輕人無限想像力和實踐的結合。（記者王子涵／翻攝）

哥倫比亞大學 教育 哥大

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