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聖荷西83歲翁 涉槍殺鄰居被捕 動機不明

記者陳爍嘉／聖荷西報導
犯罪嫌疑人埃爾哈尼。（自聖荷西警局官網）
犯罪嫌疑人埃爾哈尼。（自聖荷西警局官網）

老年人一直被社會視為弱勢群體。社會上大部分犯罪行為是由30歲以下的年輕人犯下的，但有少部分老年人也存在犯罪的行為，輕則為盜竊，重至殺人。

聖荷西一名83歲老人埃爾哈尼（Bert McElhaney）日前在位於Almaden Road的移動房屋公園裡槍殺了自己的鄰居。警方11日趕到現場時，一名成年男性受害者身上至少有一處槍傷，並當場被宣布死亡。事件的動機和情況還在調查中。

據報導，老年人犯罪比較常見的類型為盜竊、謀殺、酒駕、家暴以及種植非法作物。他們犯罪的原因多種多樣，有的是因為經濟窘迫，微薄的退休金收入無法養活自己，所以被迫到超市偷取一些生活用品。一些經濟窘迫的老年人甚至為了得到免費的食物、醫療和住所而傷人犯罪。有的老年罪犯是在退休後出現了心理問題，感到與社會脫節，導致了對他人的敵意和反社會行為；也有一些老年罪犯是在從監獄裡被釋放出來以後，重複進行犯罪的；還有一些老年罪犯是由於無聊才開始犯罪。

如果犯下同樣重罪，老年罪犯受到的懲罰普遍比年輕罪犯輕。

2000年發表在「老年學雜誌B 系列」（the Journals of Gerontology： Series B）的研究發現，在賓夕法尼亞州法院，60多歲的罪犯被判入獄的可能性比20多歲的人低25%，刑期平均縮短了8個月。與20多歲的罪犯相比，那些70多歲的人罪犯得到了更寬鬆的待遇，他們最終入獄的可能性要低30%，而被監禁的時長平均要比年輕人少13個月。亞利桑那州立大學研究人員於2014年在「刑事司法研究」雜誌上發表的一項研究同樣發現，在聯邦法院系統中，法官在入獄時給予年長罪犯「老年人折扣」。

法官常給老年罪犯從輕量刑並非只考慮到他們的生命剩下多少年，法官還要考慮到監禁老年罪犯的難度和費用。亞歷桑納州立大學犯罪學與刑事司法學院教授弗拉德拉 （Hank Fradella）表示，照顧有健康問題的老年囚犯要花很多錢。一些系統經常由於資金緊張，無法提供嚴重不健康的囚犯所需的醫療護理。因此，許多州將重病老年罪犯從其監獄中釋放出來，但這確實對許多老年囚犯沒有幫助，因為他們可能沒有其他地方可去。

退休金 監獄 家暴

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