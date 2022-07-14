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康曲柯士達縣野火燒6周 消防局考慮灌水淹沒火場

編譯組／康曲柯士達13日電
康縣野火已焚燒六周，消防局考慮灌水淹沒火場。（美聯社）
康縣野火已焚燒六周，消防局考慮灌水淹沒火場。（美聯社）

由於在匹茲堡和灣岬燃燒了六周半的煙霧繚繞的沼澤大火，繼續在腐爛的植被中頑固地燃燒，消防員正在考慮灌水淹沒該濕地區域。

東灣機構發言人希爾（Steve Hill）說，康曲柯士達縣消防區局正在與監管機構合作，以推出水淹該地區的計畫。他承認此舉涉及環境問題，需要贏得多個監管機構的批准，「但水淹可能是我們唯一的選擇」，他說。

匹茲堡和灣岬海濱附近的濕地，由於土壤不穩定，送入該地區的消防車和重型設備會下沉，消防員很難進入這一區域。到目前為止，對抗燃燒大火的唯一方法是從天空中，使用加州消防局和太平洋瓦電公司的直升機向大火澆水，但即使這樣也不是很有效。

康縣野火已焚燒六周，消防局考慮灌水淹沒火場。（美聯社）
康縣野火已焚燒六周，消防局考慮灌水淹沒火場。（美聯社）

「周一和周二，我們向火場傾倒下了每次一桶660加侖，大約40萬加侖的水，但幾乎沒有任何效果」，希爾說。

5月28日，大火在灣岬的一個無家可歸者營地燃起，進而擴大到約200畝。上周六風速加快，火勢猛烈，康縣消防局的消防員得到加州消防隊的幫助，從直升機上灑水，得以擊退火焰並阻止火勢蔓延。

但是，大火繼續在泥炭中燃燒，發出了難聞的煙雲，促使灣區空氣品質局和康曲柯士達衛生服務機構發出空氣品質警告，建議匹茲堡、安蒂奧克、奧克萊和布倫塢的居民，特別是老年人或患有哮喘、肺部或心臟疾病的人，門窗關閉，盡量減少戶外活動。

空氣品質局將警告延長至14日，並表示，白天離岸微風較強時，煙雲可能會消散，但隨著夜間風勢的減弱，煙雲會更加嚴重。

泥炭火是出了名的頑固，往往燃燒數周或數月才會自行熄滅。鑑於受火災煙霧影響的人數，希爾說，這個狀態不能接受。因此，消防官員正努力爭取獲得監管部門的批准來撲滅泥炭火，並與環境保護局、美國陸軍工程兵團、地方水質控制局和當地滅蚊局，以及可能還有其他機構合作。

雖然細節尚待確定，但水可能會從三角洲抽出，並使用當地水利局現有基礎設施，或從另一個消防機構借來的高容量水泵，來將水輸入該地區。

加州 灣區

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