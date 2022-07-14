優勝美地山火東移 燒進塞拉國家森林 受控程度降為17%

瓦許柏恩山火已離開優勝美地巨杉森林，向東移動進入塞拉國家森林。（美聯社）

當局表示，威脅優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）巨型紅杉的嚴重山火 13日已向東移動，進入塞拉國家森林（Sierra National Forest）。

上周在優勝美地爆發的「瓦許柏恩山火」（Washburn Fire）是現在正在吞噬美國西部乾旱地區的數十起野火之一。截至13日，瓦許柏恩山火面積增加到3712畝，受控程度從12日的22%降為17%。

優勝美地火災訊息發言人菲利普（Nancy Philippe）說：「隨著火勢增長，火災受控程度隨之下降。」

菲利普表示，塞拉國家森林已做好因應準備。菲利普說：「我們一開始就預料到會發生這種狀況，所以早已和塞拉國家森林聯手因應。」

消防官員阿赫恩（Matt Ahearn）在簡報中表示，公園內包括沿著巨杉森林邊緣防火線區域的火勢都已被控制住。阿赫恩並未說明這場山火是如何爆發，以及它是否是被蓄意點燃，或是意外造成。

大火恐人為 當天未現閃電

不過，優勝美地國家公園總監莫頓（Cicely Muldoon）11日在一場社區會議上表示，大火可能是「人為引發」，因為當天公園內並未出現閃電。

菲利普表示，民眾向公園管理處通報火災時，一名受過調查訓練的公園巡邏員第一時間就趕到火災現場。菲利普指出，她相信他們已經找到起火點，但拒絕透露更多訊息，理由是執法單位仍在調查中。

這場發生在優勝美地南面的山火，迫使數百名遊客和居民從瓦沃納（Wawona）社區撤離，不過，公園其他地區仍然對外開放。

據了解，一名消防員因高溫 受傷，但已復原，此外，也沒有任何建築物被焚毀。

大火雖然在巨杉所在的瑪利波薩林（Mariposa Grove）過門而不入，但仍在部分巨杉樹幹上留下了痕跡，位於瑪利波薩林入口處，以公園第一位守護者之名命名的巨杉「加倫克拉克」（Galen Clark）和其他三棵巨杉的部分樹皮被燒焦。

樹冠沒燒到 巨杉不會死亡

不過，優勝美地生態學家狄克曼（Garrett Dickman）表示，因為這幾棵巨杉的樹冠沒有被燒到，所以不會死亡。他指出，在這些參天大樹下定期進行策略性焚燒，是讓巨杉森林得以在一個多世紀以來的第一場野火中倖存的原因。

根據全國跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）提供的數據，美國今年到目前為止已發生超過3萬5000起野火，焚燒的土地總面積近470萬畝，都遠高於史上平均。