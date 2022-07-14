悼安倍 台僑赴金山日領館獻花 感念他生前對台幫助

北加台僑至日本駐舊金山總領事館哀悼安倍。（同鄉會提供）

日本 前首相安倍 晉三上周在助選時遭刺殺。北加州 台灣同鄉聯合會在會長林政原的帶領之下，前往日本駐舊金山總領事館，在前首相安倍晉三的靈前獻花鞠躬致意。各鄉會均派人出席，感念安倍前首相生前對台灣的幫助，而前往致意的鄉親都很感傷，神情凝重。

會長林政原表示，安倍首相真是一位有遠見的政治家，他首先提出「印太」的觀念，希望維持地區的和平，避免中國霸權的威脅。此外，安倍對台灣非常的友善，當新冠肺炎的疫情非常嚴重時台灣的疫苗短缺，日本政府立刻援助，而其實當時幕後推手正是安倍。

「當中國無理禁止台灣農產品輸入中國時，安倍首相不但幫助台灣農產品輸往日本，更親身推銷台灣的鳳梨。」舊金山台灣同鄉會會長陳碧雲指出， ，安倍是到目前為止，對台灣最友好的日本政治人物，「失去安倍不僅是日本的損失，更是台灣的損失。」

東南灣台灣同鄉會會長陳義志表示，患難見真情，安倍是台灣人永遠的朋友，「一句『台灣有事就是日本有事』，温暖了多少台灣人的心！」

台灣長輩會會長高逞陽除了緬懷安倍首相之外，更譴責暴力。高逞陽強調，無論如何暴力都是不被允許的，祈願安倍首相一路好走，安倍的家人可以早日走出傷痛。

北加州台灣同鄉聯合會創立於1973年，同鄉會的宗旨包括加強北加州台美人的聯繫，並對鄉親提供必要的服務；宣揚故鄉台灣文化，促進台美文化交流；提昇台美人在主流社會的知名度，加強對美國政府的影響力。