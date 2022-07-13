丁右立AB 1594控槍法案 紐森簽署通過

華裔州眾議員丁右立提出的AB 1594法案12日被通過。（取材自丁右立網站）

州長紐森 （Gavin Newsom）12日簽署了由華裔州眾議員丁右立（Phil Ting）提出的AB 1594法案，以讓槍枝製造商和零售商對槍枝暴力承擔更多責任。法案規定，當槍枝製造商的產品不符合當地槍枝法律，且造成傷害時，普通居民、州檢察長和地方政府將被賦予起訴權。民事訴訟的壓力將推動槍枝行業更加規範。

「槍枝暴力是目前美國兒童和青少年死亡的主要原因之一，超過交通事故，沒有什麼更好的理由來推動加強槍枝安全立法了。」丁右立說，「長期以來，槍枝行業享有聯邦民事訴訟的豁免權，這並沒有讓他們更遵守法律。通過該法案來打破底線，並最終迫使他們透過預防非法銷售和盜竊來減少槍枝暴力的發生。」

根據槍枝暴力檔案，今年到目前為止，美國已經發生300多起大規模槍擊 案件；而聯邦最高法院關於隱蔽持槍的最新判決，促使加州 領導人採取行動。AB 1595號法案將與2023年7月1日生效。

華裔州眾議員丁右立提出的AB 1594法案12日被通過。（視頻截圖）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）說：「我們國家發生的大規模槍擊事件一年比一年多，但槍枝行業中的許多成員則繼續欺凌、剝削以及恐嚇，從中盈利。「當成千上萬的美國人因槍枝死去時，沒有理由讓槍枝行業成為唯一對其產品所造成傷害免責的行業。我們拒絕在失去無辜生命時僅僅祈禱或思考，要求立即採取緊急行動。感謝AB 1594法案的簽署，我們不會讓這個行業逍遙法外。」

該法案是州長紐森今年年初要求加快的槍枝安全法案之一，而丁右立已成功推進多部槍枝安全法，包括擴大槍枝暴力限制令的AB 61法案，和要求槍枝銷售配有安全裝置的AB 231法案。