地檢長謝安宜 宣布恢復毒品交易追責

舊金山地檢長謝安宜在田德隆宣布恢復毒品交易問責制。（記者李怡／攝影）

舊金山 新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）12日在毒品 犯罪嚴重的舊金山田德隆區召開記者會。謝安宜表示，就任地檢長的首要任務之一，就是要整治田德隆地區的露天毒品交易問題；她說，不能再讓居住在該地區的長者和孩童整日目睹街頭公開吸毒、販毒情景而擔心受怕。

謝安宜表示，從上任的第一天起她就非常清楚地知道，首要任務就是打擊舊金山街頭的毒品交易；不能再看到街頭公開的吸毒和毒品交易，而聽之任之。她感謝田德隆社區居民、企業主與社區成員積極跟她反饋他們的經歷和遭遇，並提出對這個社區未來的期待。她強調：「我將致力於確保檢察長辦公室恢復對舊金山毒品交易的問責制」。

圖為田德隆街頭的癮君子。（記者李怡／攝影）

謝安宜說，她就任之後已經與地檢官辦公室的高級職員會面，並了解與毒品交易相關的案件。不幸的是，2021年只有三名毒品犯罪指控紀錄可供查證。她表示，在恢復毒品交易問責制的同時，也會幫助正在與毒品抗爭的癮君子做康復訓練。目前，謝安宜已著手審查舊金山數十起重要毒品案件。

她表示，會與代表當地的市議員麥德誠 （Matt Dorsey）、舊金山警察 局等多個部門機構合作，制定治理問責計畫。首先，將重點打擊毒品銷售犯罪；她近期會多次走訪社區，了解田德隆具體的社區情況，觀察已實施的政策是否發揮作用，這將會成為衡量如何定罪問責的標準。

新任舊金山地檢長謝安宜記者會現場。（記者李怡／攝影）

為了防止將毒品銷售轉移到舊金山其他地區，謝安宜表示，會與警察局積極合作，無論犯罪行為發生在哪裡，都應被追究。

謝安宜說，她不打算就如何處理毒品犯罪制定一刀切的政策，應給予檢察官一些自由裁量權，讓他們根據具體情況做出決定。

在前地檢長博徹思領導下的地檢處，許多被提控的毒販最後都未被定為「意圖出售毒品」，以避免潛在的移民遞解後果；因為根據聯邦法律，涉及毒品交易的重罪可以被驅逐出境。

謝安宜表示，根據加州法律的要求，檢察官在決定如何指控案件時，將會繼續考慮被告人的移民身分，以保護被告不被驅逐出境的請求；附帶指控最高可判處三年監禁，而意圖販毒的指控最高可判處四年徒刑。