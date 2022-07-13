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日落區土壤致癌物 來自百年前乾洗店

記者王子涵／舊金山報導
摩爾表示，由於管道洩露等原因，有毒物被擴散至整個地區。（記者王子涵／攝影）
摩爾表示，由於管道洩露等原因，有毒物被擴散至整個地區。（記者王子涵／攝影）

舊金山日落區Irvin Street 2500號附近的居民在兩年前被告知，社區地下土壤及土壤氣體中含有的四氯乙烯（簡稱PCE）水平超標；此類物質可使人體致癌，並具有揮發性，被廣泛用於乾洗機中。據調查，有毒物質可能是近百年前在此處經營的兩家乾洗店所累計排放。

當地居民得知後大為震驚，尤其是那些在這片土壤上生活超過二、三十年的長者，整個社區都暴露在致癌物質揮發的環境中。由於該事件屬歷史遺留問題，且涉及到多方的利益，解決方案遲遲無法達成。市議員馬兆明（Gordon Mar）12日邀請居民及環境危機顧問召開記者會，敦促相關環境部門盡快處理污染土壤，恢復社區居民健康的生活環境。

市議員馬兆明將敦促相關環境部門盡快處理污染土壤，恢復社區居民健康的生活環境。（記...
市議員馬兆明將敦促相關環境部門盡快處理污染土壤，恢復社區居民健康的生活環境。（記者王子涵／攝影）

馬兆明表示，土壤中的有毒物質在2019年首次被發現，當時，田德隆社區建築公司在州府的撥款支持下，將Irvin街2550號建築買下，並計畫建設新的可負擔性住房。建築原為警察儲蓄互助社（Police Credit Union）所有，在進行土壤測試時，超標的有毒物質被首次發現。

此後，加州有毒物質控制局（Department of Toxic Substances Control）對這間建築及附近的民宅進行抽樣檢驗，發現PCE含量平均超過安全水平的兩倍以上，部分居民房屋內被發現超出四倍。州有毒物質控制局下達了危險物質領界警告以及整改令。

有毒物質可能是近百年前在此處經營的兩家乾洗店所累計排放。（記者王子涵／攝影）
有毒物質可能是近百年前在此處經營的兩家乾洗店所累計排放。（記者王子涵／攝影）

環境危機顧問、加州職業地理學家摩爾（Don Moore）表示，第一部環境保護法在1980年代才推出，在那以前沒有法律約束怎樣處理廢物。商家將含有PCE的有毒物倒進污水管道，由於管道洩露等原因，有毒物被擴散至整個地區，「我們是在處理一個很久以前就存在的問題。」摩爾說。

PCE含量平均超過安全水平的兩倍以上，部分居民房屋內被發現超出四倍。（記者王子涵...
PCE含量平均超過安全水平的兩倍以上，部分居民房屋內被發現超出四倍。（記者王子涵／攝影）

華人居民李怡寬的家距離污染源僅一個街區，經測試屋內空氣所含化學物質超出標準四倍；令她不解的是，新修建的可負擔性住房有安裝「氣體阻隔罩」（Vapor Barrier），防止有毒物質從土壤中揮發進屋內，但對於住在這裡數十年的老居民來說，並沒有任何改進措施。「這對於新搬來的居民是件好事，他們得到應有的環境正義，然而我們什麼都沒有得到。」她說。

華人居民李怡寬表示，新搬來的居民得了應有的環境正義，然而他們什麼都沒有得到。（記...
華人居民李怡寬表示，新搬來的居民得了應有的環境正義，然而他們什麼都沒有得到。（記者王子涵／攝影）

李怡寬呼籲各方真誠合作，「政府尤其是加州有毒物質控制局，有能力和技術進行土壤深度清潔，即土壤氣體抽除法，到明年就可以解決這一危機。」李怡寬說，「儘管所有解決方法都指向一個積極的結果，但是沒有人真正行動。」

馬兆明表示，他將與國際私營安全防護公司MSA Safety合作，提出土壤清潔解決方案，並最終由舊金山市議會投票決定。同時，他會繼續催促州有毒物質控制局行動，保護社區健康和環境。

加州 舊金山 致癌

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