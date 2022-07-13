減少槍枝暴力 柏克萊加大學者：限社媒廣告、指紋識別

許多個人和組織都致力於解決槍枝暴力；圖為靶場上的步槍。（記者劉先進 ／攝影）

總部設在柏克萊加大的社會利益資訊技術研究中心和巴納塔奧研究所（CITRIS）執行總監柯瑞 滕登（Camille Crittenden），最近報撰文指出，減少槍枝暴力可從技術戰略上下手，比如在臉書 等網路媒體上遏制槍枝零件電腦輔助設計（CAD）的廣告，避免不法分子動手組裝槍枝和打印彈藥，實施指紋識別槍枝技術等。

紐約州、德州連續大規模槍擊 案，震動美國；民意洶湧之下，30年來最大控槍法案也在參眾兩院闖關成功。不過，大規模槍擊事件在槍枝死亡總數中只占悲劇的一小部分。根據疾控中心的數據，2020年有超過4萬5000人死於槍枝，其中79人死於大規模槍擊。

柯瑞滕登分析，減少槍枝暴力的方法分為三類：教育、執法和工程學，許多個人和組織都致力於解決前兩個問題。柯瑞滕登擬議的政策解決方案包括：擴大背景調查、改進持槍牌照要求、提高購槍的最低年齡、設立等待期、限制一次可購買的槍枝和彈藥數量等；柯瑞滕登撰文「工程師、電腦科學家和技術專家如何能更積極地參與創造解決方案？」做出分析。

柏克萊加大社會利益資訊技術研究中心和巴納塔奧研究所（CITRIS）的執行總監柯瑞滕登撰文指出，減少槍枝暴力可從技術戰略上下手，（取自柏加大官網）

控槍技術戰略：

柯瑞滕登分析幾個常見技術策略，比如，在社媒上遏制槍枝零件電腦輔助設計的廣告；3D打印機能製造幽靈槍和零件，其技術和材料還不足以構成真正的威脅，但概念驗證已讓立法者和執法機構震驚，足以採取行動。

儘管有關此類武器的法規多年來一直陷於司法和立法爭論中，但這種電腦輔助設計及自己動手組裝槍枝和打印彈藥的說明在網上很容易獲得。為了在用戶言論自由和企業社會責任目標間取得平衡，社媒可限制這些材料的傳播。如，臉書禁止為槍枝做廣告，但卻沒有提及打印此類武器的電腦輔助設計，臉書應更新其服務條款，禁止此類廣告。

一項新的聯邦裁決將要求「私人製造的槍枝」須有序列號或其他識別標誌，而加州的AB2156法案將要求，任何使用3D打印機製造超過三件武器的人需獲得造槍證件。類似的措施應推廣，尤其是3D打印公司本身，以避免設備被用於暴力目的而造成聲譽損害。

連續大規模槍擊案震動美國，圖為靶場上的靶心。（記者劉先進 ／攝影）

柯瑞滕登說，社媒、網站正逐步採取行動，刪除平台上的仇恨言論和暴力極端主義的表達；這些努力可以擴大到防止表現出這種行為的用戶透過線上買槍。有效的人工智慧算法，可識別出風險保護令的用戶發布危險信號，並在他們在網上尋求武器時提醒執法部門。學習區分停車標誌和派對氣球的技術正被應用於檢測武器，有幾家公司已將該技術商業化，並已在機場、銀行和州級博覽會等場合部署。

柯瑞滕登分析，使用指紋識別或其他生物識別數據的槍枝正逐漸進入市場，用於平民和執法部門。從2015年到2020年，有573名兒童死於無意中的槍枝射擊，還有數千人死於槍枝自殺。限制未經授權的使用，實施類似於解鎖手機的安全保障可防止悲劇。這種技術還可減少槍枝盜竊和經常使用被盜武器犯罪的影響。此外，還需建立全國層面的槍枝所有權電子紀錄登記表。