加州州長紐森華府行 引發進軍白宮猜測

加州州長紐森近來不斷在全國性場合中批評時政，引發外界猜測他的政治動向。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）本周將前往華府參加活動，外界對他未來政治動向的猜測也如影隨行。

紐森本周為期四天的華府之行，以13日代表加州接受一個教育團體頒獎為主。這場頒獎典禮將提供紐森一個全國性舞台，繼續為墮胎權和槍枝管制問題擔任捍衛戰士。

近來，紐森不斷抨擊德州和佛州州長，並大聲疾呼加州是支持同性婚姻、言論和墮胎自由的庇護州。在拜登 總統聲望下降、部分民主黨人質疑拜登2024年競選連任的可行性之際，紐森這些舉動引發外界猜測他是否有入主白宮的野心。

不過，紐森否認他對總統大位有興趣，拜登也表示他計畫競選連任。

聖他牙哥加州政治學教授庫瑟（Thad Kousser）說：「紐森正在為自己未來任何可能的機會建立品牌形象。他很精明，知道必須有很多骨牌倒下，他在2024年才有機會脫穎而出。但他也知道，更重要的是，他必須為2028年大選抓住每一個可以在全國人民面前露臉的機會。」

在紐森於華府停留的期間，拜登恰好前往中東；紐森辦公室表示，總統不在華府只是巧合。

紐森此行將與拜登政府官員、國會領導人和加州代表團成員會面，討論墮胎醫療服務、槍枝管制、氣候變遷等問題。他還將接受美國教育委員會（Education Commission of the States）頒獎，這項獎項是為了表揚加州即將在2025年前為所有4歲兒童提供學前班（pre-K）教育。

54歲的紐森坦承，他希望像墮胎權這類的議題，能推動民主黨選民在現任總統黨派通常會流失席位的中期選舉中出來投票。

去年輕鬆擊敗罷免選舉，11月競選連任也是勝券在握的情況下，紐森近幾個月開始成為全國關注的焦點。他批評自家民主黨在聯邦法院裁決面前過於被動、共和黨州新法律正在侵蝕民眾長期權利並改寫作為美國人的意義。

國慶日當天，紐森競選團隊在佛州播放一支廣告警告佛州居民，可能在2024年代表共和黨競選總統的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）「正在對佛州的自由發起攻擊」。紐森在30秒的電視廣告中說：「共和黨領導人讓投票變得困難，限制課堂上的意見發表，甚至把女性和醫師視為罪犯。」

與此同時，加州一直走在自己的道路上；加州立法議員已同意在11月選舉中提出一項將墮胎權編入加州憲法的法案，並繼續擴大槍枝管制法律。

不過，長期擔任民主黨顧問的卡里克（Bill Carrick）表示，他看到的是紐森在全國性重要議題上直言不諱，而不是為了讓自己的名字進入2024年總統候選人名單上。

卡里克說：「最高法院兩項裁決對加州產生重大的影響，他（紐森）是這場辯論中重要的聲音，他必須盡可能積極代表美國發聲。」