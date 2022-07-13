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2大鴉片類藥商 將賠金山5400萬元

編譯組／灣區12日電
由舊金山市府律師提控的一起歷史性案件中，鴉片類藥物製造商同意賠償舊金山5400萬元。（美聯社）
由舊金山市府律師提控的一起歷史性案件中，鴉片類藥物製造商同意賠償舊金山5400萬元。（美聯社）

舊金山市府律師提出一起歷史控案中，大製藥廠愛力根(Allergan)與梯瓦(Teva)承認其對鴉片類藥物危機所負的責任，同意賠償舊金山市府5400萬元。許多民眾死於過量使用鴉片類藥物，三家被控造成舊金山地區鴉片類藥物氾濫廠商，只有連鎖藥店Walgreens尚未承認責任。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)表示，愛力根與梯亞兩家廠商將繳付舊金山3400萬元現金，另賠償價值2000萬元治療鴉片類藥癮的成藥Narcan。

大製藥廠Endo與嬌生公司(Johnson & Johnson)過去也因鴉片類藥物問題，分別以1000萬元與6000萬元與舊金山市府達成協議。另加州政府也從已破產的藥商Purdue Pharma、藥廠Oxycontin取得5億元罰金，其中舊金山亦分得一杯羹。

鴉片類藥物包括合法止痛藥如OxyContin、Vicodin，以及非法藥物如芬太尼(fentanyl)、海洛因(heroin)等，這些鴉片類藥物都很容易上癮，使用過量可以致死。

舊金山市府律師團隊在控訴中引用美國上癮藥物協會統計指出，過去十年中，美國80%使用海洛因毒品民眾，都曾先使用鴉片類藥物。舊金山市府公衛官員稱，2020年舊金山共有712人因過量使用鴉片類藥物而死，同期間前往舊金山急診室求救的民眾中，四分之一與使用鴉片類藥物有關。

舊金山市府律師辦公室於2018年對愛力根等藥廠提出控訴，指出這些藥廠使用不實廣告促銷鴉片類藥物，致使過量鴉片類藥物流入市場，超過社會實質所需，同時未能採取有效管制。被告廠商反駁稱，這些鴉片類藥物取得政府認證，有控制劇痛功效；藥廠辯稱，他們已通知消費者鴉片類藥物功效與可能造成的危險。

邱信福12日於聲明中指出，鴉片類藥物已在美國各地造成重大傷害，有些城市如舊金山蒙受重大損失。根據目前法律協議，舊金山將取得重大資源，這些資源將充分運用於對抗鴉片類藥物危機，減輕目前社會所承受壓力。

愛力根藥廠母公司AbbVie發言人比內納提(Frank Benenati)表示，愛力根曾決定自願停止生產鴉片類藥物。愛力根產品約占美國全部鴉片類藥物量1%。

然舊金山聯邦地區法院法官布雷椰爾(charles Breyer)拒絕撤除控案；他強調，如控罪成立，將可證明未能管控鴉片類藥物製造行銷乃為違法行為。

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