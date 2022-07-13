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金山猴痘劇增 市議員孟達文籲聯邦優先發疫苗

記者李怡／舊金山報導
第8區市議員孟達文（Rafael Mandelman)呼籲開展更積極的猴痘疫苗接種運動。（記者李怡/攝影）
第8區市議員孟達文（Rafael Mandelman)呼籲開展更積極的猴痘疫苗接種運動。（記者李怡/攝影）

舊金山第8區市議員孟達文（Rafael Mandelman）12日在市政府門前召開發布會，呼籲聯邦政府加強對猴痘病毒疫苗的分發，並表示猴痘是一種傳染性很強的病毒，目前主要通過男性對男性的同性性行為傳播。

孟達文表示，舊金山市擁有比全國任何地方都多的同性戀、雙性戀和跨性別男性，這使得舊金山居民成為最容易感染猴痘病毒的人群。他提出一項議案，督促美國疾病控制和預防中心（CDC）根據風險優先分配疫苗。孟達文援引JMIR公共衛生與監測雜誌2016年的一項研究稱，美國有超過450萬男性表示與其他男性發生性關係。同一項研究表明，在舊金山，18.5%的男性與其他男性發生性關係。

根據疾病預防控制中心的數據，全國迄今共報告866例猴痘病例，其中加州有148例。在加州的病例中，40%發生在舊金山，上個月增加六倍，達到60例。本周二，加州公共衛生部的州流行病學家Erica Pan博士透露，科學家在灣區廢水監測系統中檢測到猴痘病毒，這是在國內首次發生此類現象，也意味著舊金山灣區的猴痘病例比已發現的要多得多。

舊金山衛生局局長考法特表示，「我們實際上是在乞求我們的聯邦合作夥伴提供更多疫苗。」他指出，自6月初以來，舊金山衛生部門只收到來自加州的2888劑猴痘疫苗，沒有看到聯邦政府優先考慮舊金山的需求。

孟達文與LGBTQ社區代表，比較猴痘病毒與愛滋病毒流行的早期階段（當時政府對主要針對男同性戀者的公共衛生緊急情況反應遲緩），並表示應向接種冠狀病毒疫苗一樣，可輕鬆容易接種到猴痘疫苗。

與COVID-19不同，猴痘通常不會透過呼吸道飛沫傳播，儘管它可以透過近距離接吻和呼吸感染。它主要通過親密接觸傳播，痛苦的症狀可持續數周，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛和寒顫。到目前為止，大多數病例都是在男性對男性的伴侶中發生。

Harvey Milk LGBTQ民主俱樂部的HIV主席Paul Aguilar說，必須等待五到七天才能獲得猴痘檢測結果，也是一個問題，因為人們可能會在知道自己感染病毒之前，將病毒傳播出去。

孟達文提出的這項提議，要求舊金山市議會敦促美國疾病預防控制中心發布「基於感染病毒的風險和醫療脆弱性」的疫苗優先計畫；市議會還將呼籲衛生和公共服務部購買和分發足夠的疫苗，讓每個有感染風險的民眾，都能輕鬆接種疫苗。預計市議會將在下周對該決議進行投票。

公共衛生官員呼籲聯邦政府提供更多支持來防治猴痘。（記者李怡/攝影）
公共衛生官員呼籲聯邦政府提供更多支持來防治猴痘。（記者李怡/攝影）

猴痘 舊金山 疫苗

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