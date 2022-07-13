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優勝美地山火 公園總監：恐人為引發

編譯組／優勝美地12日電
優勝美地公園官員表示，瓦許柏恩山火可能是人為引發的。（美聯社）
優勝美地公園官員表示，瓦許柏恩山火可能是人為引發的。（美聯社）

一位森林生態學家12日表示，拜長期實施策略性焚燒（prescribed burns）政策之賜，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）著名的巨杉森林得以在今年的第一場山火中倖存。

森林生態學家狄克曼（Garrett Dickman）表示，優勝美地過去半個世紀以來經常計畫性點燃小火，焚燒過多的植被，是這次抵擋野火攻擊巨杉所在的瑪利波薩林（Mariposa Grove）、幫助消防員堅守陣地的重要功臣。

在優勝美地國家公園任職的狄克曼說：「過去數十年來，我們一直在為『瓦許柏恩山火』（Washburn Fire）做準備，這場大火真的在一抵達瑪利波薩林前就停住了。」

7日爆發的瓦許柏恩山火截至12日已焚燒3200畝土地，22%已受控，正逐漸遠離瑪利波薩林。根據公園內目前的風向來判斷，山火不太可能再回到這片森林。

當局表示，瓦許柏恩山火是在一條步道附近開始燒起，並非由閃電造成的，但不願表示是意外、蓄意還是疏乎造成。

不過，根據聖荷西信使報（Mercury News）報導，優勝美地國家公園總監莫頓（Cicely Muldoon）11日晚上在一場社區會議上說：「當天並沒有發生閃電，所以應該是人為引發的，我們還在調查當中。」

山火爆發後，當局8日下令數百名遊客和居民撤離，並關閉瑪利波薩林和公園南面入口，公園其他地區並未關閉。

狄克曼在檢查過瑪利波薩林後表示，部分著名巨杉的樹皮被高達70呎的火焰燒焦了，包括以公園第一位守護者之名命名的巨杉「加倫克拉克」（Galen Clark），但它們應該都能存活。

優勝美地自1960年代起就開始實施策略性焚燒措施，逐漸被視為是拯救巨型樹木的必要方式。巨杉從前被認為可防火，這種只生存在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的原生物種，過去五年中已有高達五分之一被嚴重山火燒死。

狄克曼指出，瑪利波薩林已經100多年沒有發生過野火，在過去十年裡，有多場大火非常接近這片森林，但都不曾進入。

消防員在過去幾次策略性焚燒中，為樹齡超過3000年、高度超過300呎的巨杉裝設灑水系統，作為保護措施。

瓦許柏恩山火目前已22%受控。（美聯社）
瓦許柏恩山火目前已22%受控。（美聯社）

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