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無大風、濕氣高 優勝美地山火 25%受控制

編譯組／美聯社11日電
消防人員努力噴水保護優勝美地數千年樹齡的巨杉。（美聯社）
消防人員努力噴水保護優勝美地數千年樹齡的巨杉。（美聯社）

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）巨杉森林和附近社區造成威脅的「瓦許柏恩山火」（Washburn Fire）燃燒數日，救火工作終於在11日獲得進展。

最新報告指出，在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）西側燃燒的瓦許柏恩山火11日面積已達2340畝，但受控程度已提高到25%。這場山火使公園內瑪利波薩林（Mariposa Grove）超過500棵巨型紅杉和瓦沃納（Wawona）社區受到威脅，公園南區被迫關閉，但其他地區仍對外開放。

自林肯總統1864年簽署法案以來，瑪利波薩林和優勝美地谷一直受到保護。瑪利波薩林裡裝有可以保持濕度的自動灑水系統，目前未傳出有任何有名稱的珍貴巨杉被燒毀，包括3000年樹齡的「灰熊巨人」（Grizzly Giant）。

優勝美地公園服務處在聲明中說：「很幸運，瑪利波薩林長久以來一直實施策略性焚燒（prescribed burning）。研究指出，這些工作降低了嚴重火災所能造成的影響。」

當局已對塞拉山下的中谷地區發出高溫警報，氣象預測也指出，瓦沃納村將出現88度以上高溫，當地遊客和居民8日已被要求撤離。

優勝美地火災訊息發言人皮波斯（Marc Peebles）說：「還好這幾日沒有出現會加劇火勢的不穩定大風。大火上空的確有一團導致溫度上升的高氣壓，不過，由於夜晚提供了相當程度的濕氣，足以緩和火勢，從而讓救火工作獲得進展。」

巨杉是塞拉山脈西側的原生植物，過去被認為是不怕火的，但受到加州過去一個世紀以來採取的滅火措施、乾旱、愈來愈具破壞性野火的影響，巨杉變得愈來愈脆弱。過去兩年來，閃電引發的野火已經造成加州五分之一的巨杉被焚毀，約7萬5000棵。

一年多前，一場猛烈的暴風來襲，使15棵巨杉和無數樹木倒塌。這些倒塌的樹木和被樹皮甲蟲（bark beetles）啃食而死的大量松樹，為野火提供了充足的燃料。

優勝美地 山火 加州

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