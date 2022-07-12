民眾簽名請願 要求金門公園JFK路開放車輛通行

市議會4月以7比4的投票結果，徹底將JFK路變成永久無車道路。(舊金山休閒與公園處）

著名的舊金山金門公園內的一項便民措施，卻給許多人帶來不方便，並引起雙方抗爭。草根支持團體周一（11日）向舊金山選務處提交一份簽名書，要求重新開放金門公園內兩條主要道路，分別為John F. Kennedy Drive（簡稱JFK 路）和Great Highway。若獲得批准，提議將進入11月的選票，由選民決定。

「全民開放組織」（Acess for All）11日表示，他們向選務處提交了1萬7851個簽名，遠遠超過投票 所需的9000個有效簽名。

這條全長1.5哩橫穿金門公園的道路，最初在疫情大流行期間被關閉。(舊金山交通局）

圍繞JFK路重開的爭論進行了數月，而討論早已超出了交通通行的範疇。這條全長1.5哩橫穿金門公園的道路，最初在疫情 大流行期間被關閉，其目的是鼓勵更多居民去散步、騎行，享受新鮮空氣。在得到積極的回饋後，市議會今年4月更進一步以7比4的投票結果，將這條道路變成永久無車道路。

然而寬敞無車的行人道並未給所有人帶來便利。禁車令讓那些必須依賴汽車進入公園的殘疾人和老年人帶來了意想不到的麻煩。而且每逢周末，周邊社區的街道上充斥著到處尋找車位的遊客。園內的迪揚藝術館（de Young Museum）也抗議道路關閉導致訪客減少。

全民開放組織表示：「我們必須商定一個折中的方案，即周日、節假日和周六的部分時間可以關閉JFK路，這能保證所有人都能公平地進入和使用金門公園。而Great Highway必須重新開放，回復其原來的用途。」

居住在列治文區的華人居民陳志陽，多年來有去金門公園跑步的習慣。在談到禁車令帶來的影響時，他說：「事實上，這有些資源浪費。」他認為，金門公園的人行道規劃的很寬，而且有很完善的自行車道，大面積的草坪也完全可以滿足遊客的需求。「儘管道路向行人開放，但大家還是會按照習慣走人行道。」

「不讓汽車開進來並不會給金門公園帶來更多的遊客，反而讓那些想要在這裡野餐的遊客，不得不帶著食物和裝備多行走很長的距離。」陳志陽說，「即便就住在金門公園附近，我和家人有時也會選擇開車到金門公園不同的地方探索，而如今，禁車令也讓他們很困惑。」

居民韓珍妮（Jennie Han）表示，關閉道路的決定是在疫情大流行的特殊情況下做出的，現在看來已經過時了。「無論以什麼方式來到公園，都應該是被歡迎的。」韓珍妮說。