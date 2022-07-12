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謝安宜就任地方檢察長第一項行動…支持改革警政監控條例

編譯組／舊金山11日電
根據媒體報導，舊金山新地檢長謝安宜（左）上任後第一件事是支持市長布里德改革警政監控計畫。（美聯社）
根據媒體報導，舊金山新地檢長謝安宜（左）上任後第一件事是支持市長布里德改革警政監控計畫。（美聯社）

SFGATE報導，新任舊金山地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）將做出她上任後的第一項行動：大力支持市長布里德（London Breed）改革舊金山警政監控條例的計畫。

根據SFGATE獲得的訊息，謝安宜致函市議員暨市議會法則委員會（Board of Supervisors Rules Committee）主席佩斯金（Aaron Peskin）表示，地檢處大力支持布里德的提案。法則委員會11日就修訂條例舉行了聽證會。

布里德於2021年12月首次提出徹底改革舊金山2019年制定的監控條例。根據現行條例，當存在嚴重受傷或死亡風險時，警察有權即時使用個人或商業擁有的監控攝影機。布里德建議擴大該條例的範圍，以便警方可隨時使用私人攝影機對付零售盜竊、暴亂、搶劫和毒品交易等罪行。

謝安宜說：「我相信這項政策可以幫助解決在光天化日下公然販毒的問題。毒販摧毀了人們的生活，對社區造成嚴重破壞，例如田德隆區（Tenderloin）。這項政策也可幫助解決大規模組織性零售盜竊，或像在華埠發生的有針對性的行動。」

布里德的提案最初受到協助撰寫2019年提案的佩斯金和美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）的反對。美國公民自由聯盟認為，目前的條例已經足夠警方即時應對犯罪，不需要再擴大。

佩斯金則和其他幾位市議員另外提出一項提案，他們的提案和布里德的提案原本要出現在6月選舉中，但是在3月，雙方在達成協議的情況下都各自撤回提案。5月，雙方宣布達成一項修訂計畫，計畫添加了包括攝影機的使用時間、數據保留和定期報告等多項新的保障措施。

謝安宜在寫給佩斯金的信中說：「身為檢察官，當我們的警方能夠逮捕罪犯、提供足以定罪的證據時，我們才能為居民伸張正義。這項政策將幫助我們促進公共安全，維持穩固的保障措施以防任何科技濫用。我知道這種平衡對您而言很重要，我也知道您一直與市長辦公室、警局和其他單位努力實現它。」

謝安宜還表示，修訂後的條例還可透過允許檢視舊影片，「協助調查警察的不當行為」。

謝安宜在文末說：「我支持這項政策，因為它不僅有助於我們阻止犯罪、讓在我們的城市犯罪的人被追究責任，而且還對那些計畫在這個城市犯罪的人發出一個訊息，那就是他們必須為自己的行為承擔後果。我們的訴求和方法很重要，處理犯罪和起訴犯罪很重要，能從一開始就防止犯罪也同樣重要。」

舊金山 攝影 警察

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