北美地區僑社工作研討會 首度海外舉辦

北美地區僑社工作研討會首次在海外舉辦，童振源親臨。（僑教中心提供）

僑務委員會今年在金山灣區 僑教中心舉行第69期北美地區僑社工作研討會，來自北美13個地區31位僑團領袖及代表前來參與。這也是僑委會在新冠疫情停辦2年後，首度恢復舉辦北美僑社工作研討會，更是首次在海外舉辦北美地區僑社工作研討會。僑委會委員長童振源親自從台灣來灣區主持歡迎晚宴及始業式，期勉參與研討會僑界領袖，發揮僑社力量，支持僑務及國家發展。

童振源致詞表示，這次是僑委會首度在海外辦理僑社工作研討會，對於來自北美13個地區31位僑社菁英，為僑社公益事務暫時放下自己事業參與培訓表示肯定，同時他也讚與會代表是僑社的中堅分子，肩負僑社發展的重責大任，期勉大家藉由研討會充實僑團經營智能，拓展人際網路，建立各僑團間橫向聯繫，串連彼此力量，為各項僑務推展工作增添助力。

童振源並介紹隨行前來海華文教基金會董事長吳明穎，同時指出，僑委會重視僑青，未來會結合海華文教基金會推動多元僑青政策，希望引進僑青力量，促進僑社傳承。

駐舊金山 辦事處處長賴銘琪也出席歡迎會及始業式，對於僑委會選中金山灣區首度舉辦海外僑社工作研討會感到高興與歡迎。賴銘琪表示，矽谷是美國科技重鎮，金山灣區僑教中心盡心籌辦各項接待工作，希望能讓北美各城市前來參與的各僑團代表賓至如歸，也希望結訓後發揮僑民外交力量。

研討會學員長吳祚昱代表學員感謝僑委會、經文處及僑教中心的規畫，讓來自美加各地僑團負責人及重要幹部能透過這個機會相互認識，眾人一起商討如何發揮最大力量，協助台灣推動各項重大僑務政策。透過課程，能對台灣政經現況能有更深入認識，並且與來自各地僑團領袖相互學習相互成長。

這次的研討會為期五天，內容多元，除了童振源針對僑務創新與挑戰進行專題演講外，另賴銘琪則以台美關係與僑民外交為題，發表專題演講，還安排台美經貿商機與展望、台美科技發展與合作交流、僑團組織經營、僑社活動策畫等多元講座，同時辦理「i-Taiwan窗口-科技新創、赴台投資與就業金卡」座談，以及「僑青跨域交流—由台灣文化節籌辦單位台美公民聯盟專業台美人舊金山分會、北加州 青商會、Senior FASCA僑青組織參與與談」座談會。