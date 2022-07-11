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謝安宜上任先會25高級職員 被曝「冷淡」、「瘋狂」

記者王子涵／舊金山報導
新任舊金山地檢長謝安宜在上任當天，沒有解雇任何地檢處職員。（記者王子涵／攝影）
新任舊金山地檢長謝安宜在上任當天，沒有解雇任何地檢處職員。（記者王子涵／攝影）

謝安宜（Brooke Jenkins）日前宣誓成為舊金山新任地檢長後，馬上前往地檢處，與大約25名高級職員進行了第一次會面。據SFGATE報導，與會人員形容這場持續約20分鐘的會議是「可怕的」、「冷淡的」、「不舒服的」，甚至是「瘋狂的」。

地檢處大部分職員都是在博徹思（Chesa Boudin）以及他的前任賈斯康（George Gascón）時期被雇用的，在場多人因擔心被報復而要求匿名。謝安宜表示，當天不會有人會被解雇。但是她會在未來面見部分職員，並有可能「重新洗牌」。

謝安宜希望重審每一個已經提出認罪提議，但還未被嫌疑人接受的案子。當被告知，該類型案件有數以千計時，她表示會優先處理毒品類案件。謝安宜沒有對持有毒品（通常為吸毒者），和持有毒品並意圖出售的案件（通常是毒販）進行區分，也沒有給出完成該目標的詳細時間表。

另一位接近謝安宜的參會者證實了這些內容，並表示謝安宜召開會議主要是為了消除工作人員的焦慮和恐懼，並非下達具體的政策計畫。

陪同謝安宜的是市長布里德（London Breed）的副幕僚長布魯斯（Andrea Bruss）。儘管他沒有參與會議，但是全程在一旁觀察。一名參會者形容他是「陪練」。市長辦公室表示，布魯斯在提供一些基本的過渡性支持，以幫助謝安宜迅速組建辦公室，順利上任。

市長辦公室強調，「我們在地檢處任何政策制定或討論中不會起到任何作用。」

博徹思因主張推行司法改革，取消現金保釋制度，導致刑事監控過於疏鬆，最終導致自己被罷免下台。他似乎很享受自己現在的生活，10日他發推特：「在海洋灘（Ocean Beach）散步、在普西迪歐（Presidio）吃早午餐，與競選志願者在後院聚餐。」

謝安怡在上任當天，沒有解僱任何地檢處僱員。（記者王子涵／攝影）
謝安怡在上任當天，沒有解僱任何地檢處僱員。（記者王子涵／攝影）

毒品 博徹思 舊金山

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