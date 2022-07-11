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3年2550萬 勇士續約奪冠中鋒魯尼

記者劉先進 ／舊金山報導
魯尼在比賽中扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
魯尼在比賽中扣籃。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士10日宣布，正式續約今年奪冠功臣、首發中鋒魯尼（Kevon Looney）。雖然勇士沒有透露續約金額，但根據此前ESPN 報導，魯尼續約三年、總計2550萬，在合同的第一年年薪700萬，合同的第三年部分保障為300萬。考慮到他在季後賽中的優異表現，合約可謂物廉價美。

26歲的魯尼在2021到2022賽季為勇士隊出戰的82場比賽（80場首發）中，場均6.0分、職業生涯最高的7.3個籃板和2.0次助攻，成為自2014到2015賽季巴恩斯（Harrison Barnes）以來首位出戰全部82場比賽的勇士隊球員。他也是NBA僅有的五名出場全部82場例行賽的球員之一，包括全部22場季後賽，總共出場104場，追平了由格林和湯普森保持的單賽季總出場紀錄。

魯尼和球隊戰術完美契合，當對手以小個陣容應戰時，魯尼能換防小個子。魯尼體型大，還能幫柯瑞設置擋拆，逼迫對手大個子換防，是球隊攻防重要一環。

2022年季後賽奪冠之旅中，他22場比賽（13場首發）中，場均20.4分鐘，得到5.8分、7.6個籃板和2.2次助攻，幫助勇士奪冠，也是他個人在勇士獲得的第三個冠軍。2022年5月13日，在西部半決賽對孟菲斯灰熊的第六場系列賽中，魯尼搶到了職業生涯最高的22個籃板（包括第一節的11個），這是自1987年5月12日史密斯（ Larry Smith ）（23個）以來勇士在季後賽中搶到的最多籃板。

在對陣達拉斯獨行俠的西部決賽中，他全部首發，場均10.6分和10.6個籃板，外加3.0次助攻的兩雙數據。5月20日比賽中，他得到了職業生涯最高的21分，外加12個籃板，自2015年他在洛杉磯加大的唯一一個賽季以來首次在一場比賽中得到20分。他在第五場比賽中斬獲10分、18個籃板的兩雙數據，幫助勇士隊第五次晉級NBA總冠軍賽。

魯尼在2015年NBA選秀中以第30順位被勇士選中，為金州效力七個賽季中，他征戰367場比賽，150次首發，場均4.7分、4.8個籃板、1.4次助攻。他生涯參加了64場季後賽（19次首發），是勇士隊史出場次數第九多的球員。

勇士 季後賽 NBA

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