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灣區醫師推動「墮胎船」 沿墨灣服務

編譯組／灣區9日電
墮胎船計畫開到墨西哥灣附近，為南方州的婦女提供服務。（電視新聞截圖）
墮胎船計畫開到墨西哥灣附近，為南方州的婦女提供服務。（電視新聞截圖）

灣區的一名婦產科醫師正在籌畫一項行動，擬透過一艘在聯邦水域中航行的船隻，將墮胎服務和生殖保健帶到墨西哥灣沿岸的幾個南方州。

舊金山加大擔任教授的奧特里（Meg Autry）博士早就在努力使這一計畫成為現實，「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）被推翻使得他們加速計畫。這項名為「保護受州法規危害的婦女的生殖權利」（PRROWESS）的計畫旨在為那些生活在禁止或難以實施墮胎的州的婦女帶來生殖保健服務。

奧特里指出，居住在南部地區，如德州和路易斯安那州等有限制性墮胎規定的人，實際上與附近有更多墮胎機會的州相比，更接近海岸。此外，登船的費用比買飛機票去另一個州的費用要低。

舊金山加大教授奧特里醫生正在籌畫墮胎船行動。（電視新聞截圖）
舊金山加大教授奧特里醫生正在籌畫墮胎船行動。（電視新聞截圖）

奧特里做了幾十年的墮胎手術，稱自己為 「一個終身的教育者，一個終身的職業墮胎倡導者。」她努力為窮人、有色人種、被邊緣化的人提供職業墮胎服務。她解釋，這艘船將在聯邦水域作業，距離德州海岸9英哩，距離阿拉巴馬州、路易斯安那州和密西西比州海岸3英哩。在那裡，它可以避開這些州的墮胎限制。一旦病人通過預選程序，PRROWESS將安排病人被送到船上，其程序會因他們來自不同地方有所差異。

奧特里和一個有執照的醫療專業人員團隊將提供懷孕14周以內的手術流產；PRROWESS團隊還將提供其他護理點的婦科服務，如性傳播感染的測試和治療。

加州計畫生育聯盟」（California Planned Parenthood）的幾個分會告訴NBC灣區電視台，由於其他州的政策，加州診所的外州病人的需求實際上已經上升了幾個月。人們會盡可能地發揮創造力，有資金的人坐飛機來這裡，其他人則開車來。

奧特里說：「該項目是由慈善機構資助的，病人的護理是以需求為基礎，所以大多數人將為服務支付很少或不需支付任何費用。」 

奧特里的組織仍在籌集資金，以最後落實一艘船並將其改裝為醫療用途。她說，一旦做到這一點，他們將把船長、船員和醫療隊送上船，並開始航行。

奧特里和她的團隊堅持認為，這一行動在聯邦水域是合法的。不過，他們預計每一步都會受到來自這些州的法律挑戰。在預備期間，PRROWESS團隊已經聘請了多名律師來幫助他們這次航行取得成功。

墮胎 手術 加州

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