山火肆虐 優勝美地41號公路入口關閉

優勝美地的瓦許柏恩山火面積迅速擴大，至周六晨已焚燒了703英畝。 （電視新聞截圖）

消防人員目前正與一場野火搏鬥，這場山火 使優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）的部分地區、連同進入公園的41號公路入口被關閉。

瓦許柏恩山火（Washburn fire）在瑪利波薩林（Mariposa Grove）地區下部附近迅速蔓延，截至周六（7月9日）上午6:30，已燒毀703英畝，一夜之間陡增237英畝。瑪利波薩林和瑪利波薩林路被關閉，直到進一步通知。

瓦沃納區（Wawona）的瓦沃納露營地已經發布了強制疏散令；通往公園的41號公路入口現已關閉，因此撤離瓦沃納的人需要向北前往優勝美地山谷；庇護所已設立在位於Cole路5089號的the Mariposa New Life Church教堂。

瓦許柏恩山火迫使優勝美地41號公路入口關閉，消防人員正在緊張滅火。 （電視新聞截圖）

官員們說，自周四（7月7日）下午2時許接到第一通電話，救援人員便立即投入行動，進行全面的初始灌救，一直工作到晚上。數以百計的消防員在地面上切斷線路，飛機在空中投放阻燃劑，都是為了控制火焰。

周五（7月8日），大火使優勝美地的上空濃煙滾滾，遊客們形容這種景象是陰森恐怖。許多人繼續他們的假期，但這段優勝美地體驗顯然非同尋常。公園官員警告駕駛者不要被煙霧所干擾。

消防通信教育 專家菲利普（Nancy Phillipe）說：「到處都有野生動物，還有人，大家要十分注意駕駛限速，當心消防員、設備，以及路上的動物，安全第一。」

火災的原因正在調查中。