我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

山火肆虐 優勝美地41號公路入口關閉

編譯組／佛萊斯諾9日電            
優勝美地的瓦許柏恩山火面積迅速擴大，至周六晨已焚燒了703英畝。 （電視新聞截圖）
優勝美地的瓦許柏恩山火面積迅速擴大，至周六晨已焚燒了703英畝。 （電視新聞截圖）

消防人員目前正與一場野火搏鬥，這場山火使優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的部分地區、連同進入公園的41號公路入口被關閉。

瓦許柏恩山火（Washburn fire）在瑪利波薩林（Mariposa Grove）地區下部附近迅速蔓延，截至周六（7月9日）上午6:30，已燒毀703英畝，一夜之間陡增237英畝。瑪利波薩林和瑪利波薩林路被關閉，直到進一步通知。

瓦沃納區（Wawona）的瓦沃納露營地已經發布了強制疏散令；通往公園的41號公路入口現已關閉，因此撤離瓦沃納的人需要向北前往優勝美地山谷；庇護所已設立在位於Cole路5089號的the Mariposa New Life Church教堂。

瓦許柏恩山火迫使優勝美地41號公路入口關閉，消防人員正在緊張滅火。 （電視新聞...
瓦許柏恩山火迫使優勝美地41號公路入口關閉，消防人員正在緊張滅火。 （電視新聞截圖）

官員們說，自周四（7月7日）下午2時許接到第一通電話，救援人員便立即投入行動，進行全面的初始灌救，一直工作到晚上。數以百計的消防員在地面上切斷線路，飛機在空中投放阻燃劑，都是為了控制火焰。

周五（7月8日），大火使優勝美地的上空濃煙滾滾，遊客們形容這種景象是陰森恐怖。許多人繼續他們的假期，但這段優勝美地體驗顯然非同尋常。公園官員警告駕駛者不要被煙霧所干擾。

消防通信教育專家菲利普（Nancy Phillipe）說：「到處都有野生動物，還有人，大家要十分注意駕駛限速，當心消防員、設備，以及路上的動物，安全第一。」

火災的原因正在調查中。

優勝美地 山火 教育

上一則

明後天好熱 灣區最高溫可達3位數

下一則

灣區確診數激增 重症升至94人 疫情以來第2大傳播潮

延伸閱讀

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖
伊萊克查山火 面積擴大到3900畝 萊西斯山火幾已全面控制

伊萊克查山火 面積擴大到3900畝 萊西斯山火幾已全面控制
阿馬多縣爆山火 一夜燒3000畝地

阿馬多縣爆山火 一夜燒3000畝地
北加萊西斯山火仍未受控 灣區空品暫未受影響

北加萊西斯山火仍未受控 灣區空品暫未受影響

中半島山火9000戶停電 史丹福大學停課

中半島山火9000戶停電 史丹福大學停課

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
政治觀察家楊俊龍認為，美國不會放棄烏克蘭，而烏俄戰爭最大輸家肯定是俄國。（記者李榮／攝影）

政治觀察家楊俊龍：烏東恐分給俄國 但普亭還是輸家

2022-07-06 19:18

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生