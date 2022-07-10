灣區確診數激增 重症升至94人 疫情以來第2大傳播潮

灣區接近大流行以來第二大COVID激增潮，住院人數上升。（美聯社）

根據加州 公共衛生局（California Department of Public Health）的數據，截至周五（7月8日），目前全州有4009人因COVID-19住院，灣區 醫院占770名。灣區重症監護室的COVID入院人數，從一個月前的63人攀升至94人，在全州419名重症監護室病人中約占四分之一。

加州各地的感染率仍然很高，測試陽性率接近歷史水平。該州平均每天每10萬居民有40個新的冠狀病毒病例，16.7%的測試結果為病毒陽性。灣區每天每10萬居民報告43個病例，這個數字一個多月來基本沒有變化。但是，由於現在有很多人在家裡檢測，或者根本不檢測，所以實際病例數可能被大大低估。

隨著高度傳染性和免疫侵襲性的Omicron亞變異株BA.4和BA.5現在成為北加州的主要菌株，該地區正處於自大流行開始以來第二大的COVID-19疫情傳播浪潮的邊緣。

然而，住院和重症監護室的數字仍然遠遠低於早期COVID流行潮期間記錄的數字，現在每天大約有40人死亡，而一個月前是25人，仍然低於去年秋天和冬天的紀錄水平。

事實上，許多初步研究表明，BA.4和BA.5並不比冠狀病毒的早期版本毒性更強，持續的低住院率是一大證明。新的變體與它們的Omicron祖先相比發生了很大的變異，以至於一些科學家認為至少應該給BA.5一個自己的希臘字母名稱；這種基因變換可能部分地解釋了為什麽即使在感染過原始的Omicron後，也無法對其變體的再感染提供保護。

戴維斯加大兒童醫院兒科傳染病主任布隆伯格（Dean Blumberg）說：「這個變體之所以成為現在流行的主要變體，主要原因是它能夠躲過以前的免疫力 。即使是那些從以前的感染或疫苗接種中獲得部分免疫力的人，也可能出現突破性感染。

根據聯邦數據，灣區所有縣連續第二周被歸類為COVID-19高確診地區。在這個水平上，醫療系統可能會因為病人的高負荷而面臨壓力，所有居民都被建議在室內公共場所戴上口罩。

「好消息是，現在絕大多數的突破性感染都是門診類疾病，」布隆伯格說。「並沒有導致我們在疫情早期看到的那種嚴重的疾病；當時沒有人有免疫力，導致住院和死亡的增加。」