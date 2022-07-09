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灣區日僑悼安倍 日本城降半旗 震驚「日本怎發生這種事」

編譯組／灣區8日電
安倍晉三遇刺身亡，全球震驚哀痛。(Getty Images)
安倍晉三遇刺身亡，全球震驚哀痛。(Getty Images)

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，灣區日裔僑民感到震驚悲痛。在以嚴格槍枝管制法聞名的日本，民眾對罕見的政治暴力行為感到驚恐，並在全國引發震撼。舊金山日本城8日將日本國旗與美國國旗同樣降半旗悼念。

日本城附近商店「Japan Video & Media」老闆大西(Takeshi Onishi)難過地表示，大家失去一位偉大的領導人， 不僅是對日本來說，更影響全世界。

位在舊金山日本城的「北加州日本文化與社區中心」執行主任大崎(Paul Osaki)說，很多人感到震驚，他自己感覺很難過，因為覺得自己生活在一個民眾認為可以透過槍殺無辜者、來處理冷漠與問題的社會。日本是一個如此安全的地方，槍殺事件極為罕見，而且經常可見年幼孩子獨自乘坐地鐵或步行上學。

根據雪梨大學公衛學院主導「GunPolicy.org」數據，日本2018年僅通報9人死於槍殺，這是該全球性研究組織掌握數據的最近一年，顯示每十萬名居民只有0.01人死於槍擊。

日本城購物中心(Japan Center Malls)朝日禮品店(Asakichi gift shop)人員伊藤(Tamio Ito)表示，日本是一個和平的地方。在日本城長大的第三代日裔美人三原(Linda Mihara)家人經營日本摺紙與紙工藝品店「Paper Tree」，她認為，安倍被暗殺令人震驚，她在日本還有許多親戚，這起事件可能讓居民感到前所未有的恐懼。

1950年代後期以來一直住在舊金山的第二代日裔美人中條(Steve Nakajo)說，安倍被槍擊太令人驚嚇，槍殺在日本非常少見。安倍遇刺被證實後，他深感悲痛。相較於馬丁路德與甘迺迪被暗殺的美國槍枝暴力，在一個很難擁有槍枝的國家日本，安倍被槍殺死亡實屬罕見。他說，這是一場悲劇，也不是他所了解的日本文化的一部分，令人震驚，因為聞所未聞，相信現在日本充斥著悲傷，僑民也感到哀痛。

今年高齡80歲的樋口(Yutaka Higuchi)住在舊金山南邊的福斯特市，一直看日本新聞台NHK直至深夜，隔日起床也立即觀看新聞，「我很震驚，想著這不會在日本發生。」他於1966年從橫濱到加州，1975年以來在灣區居住。他說，他喜歡安倍擔任首相期間作為，並且欣賞他直接明快的風格，更是歷史上最佳首相之一。

日本 安倍 舊金山

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