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幫派加重量刑、三振累犯 紀事報：謝安宜須做出5政策

編譯組／舊金山8日電
舊金山紀事報認為，謝安宜上任後必須立即做出五項重要決定。（美聯社）
舊金山紀事報認為，謝安宜上任後必須立即做出五項重要決定。（美聯社）

舊金山檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）7日獲市長布里德（London Breed）任命為新地方檢察長。舊金山紀事報（Chronicle）認為，謝安宜上任後，有五項必須必即做出的重要決定。

去年離開前地檢長博徹思（Chesa Boudin）辦公室、投入罷免博徹思運動的謝安宜表示，她支持讓檢察官擁有要求現金保釋、幫派加重量刑（gang enhancement）、「三振」累犯（three-strike law）、將青少年視為成年人起訴的權力。民調顯示，在某些情況下，大多數選民支持這些政策，這也是禁行這些政策的博徹思遭到罷免的原因之一。

不過，8日宣誓上任的謝安宜也表示，她「現階段」不會撤銷博徹思頒布的任何具體政策，未來會對每項政策進行評估，看哪些政策應該保留或修改。

謝安宜說：「我曾非常明確表示，未來會繼續明確表示，所謂一體適用（one-size-fits-all）的政策並不一定合適。」

以下是紀事報認為謝安宜上任後應該立即做出決定的五項重要政策：

一、現金保釋

鑑於愈來愈多人抨擊現金保釋制度偏坦較富有的被告，因此，博徹思2020年1月宣布舊金山廢除現金保釋制度。

事實上，在博徹思上任前，舊金山已經減少了使用現金保釋。在加州上訴法院做出設定保釋金必須考量被告支付能力的「韓福瑞」（Humphrey）裁決後，舊金山2018年開始在設定保釋金時考慮被告的支付能力。

去年3月，加州最高法院維持這一裁決，要求全州法官遵守，但並未要求各地方檢察長像博徹思那樣廢除現金保釋制度。

二、將青少年視為成年人起訴

博徹思曾發誓，不再將青少年視為成年人起訴。他這項政策十分受到歡迎。反對罷免博徹思人士進行的民調發現，46%的受訪者贊成不把未成年當成年人起訴，反對的人只有30%。

2019年起，加州開始禁止把16歲以下未成年人視為成年人起訴，但允許在法官的同意下，讓16歲和17歲未成年被告在成人法庭上受審。

洛杉磯縣副地檢長協會（Association of Deputy District Attorneys）副主席西鐸（Eric Siddall）對博徹思全面禁止這項作法提出質疑。他說：「未成年人犯下多少起謀殺案並不重要，重要的是有些未成年人犯下某些罪行的手法並不像未成年人。」

三、透過轉移計畫讓犯人免於被起訴

紀事報的分析數據顯示，與前任地檢長賈斯康（George Gascón）相比，博徹思透過轉移計畫讓更多已被起訴的犯人免於被起訴。轉移計畫的目的在提供犯人接受康復計畫，避免被定罪。如果犯人未能遵守規定，他們的案件可能被重新轉回法院審理。

無黨派加州政策實驗室（California Policy Lab）最近進行的一項研究發現，舊金山轉移計畫內的重罪犯，再次被捕和再次被定罪的機率低於傳統法院的重罪犯。

不過，一些舊金山檢察官，包括前任和現任檢察官，對轉移計畫對重罪犯能產生的影響抱持懷疑態度，尤其是暴力攻擊他人的重罪犯。

四、「三振」累犯法

博徹思2020年2月宣布，不再遵守加州的三振累犯法。

三振累犯法是在加州正值嚴厲打擊犯罪年代的1994年通過，要求對犯下三次罪行或符合條件重罪的人處以25年以上有期徒刑或無期徒刑。這項法律在2012年經過修訂，規定第三次罪行必須是嚴重罪行才適用此法。

不過，批評者認為，這項法律過於嚴厲，而且受影響的絕大部分是低收入的少數族裔。

五、幫派加重量刑

博徹思上任時宣布，沒有必要不會使用幫派加重量刑制度。

幫派法律專家表示，沒有研究證據證明這項制度是有效的，這項制度也沒有採取任何解決犯罪原因的措施，只允許檢察官根據犯人與哪些人有關和他們所穿的服裝來加重刑罰。

西鐸反駁說：「為了確保指控無誤，法官必須批准我們的指控，陪審團必須定罪，上訴法院必須同意我們的論點，還要經過司法系統多項審查。」

博徹思 舊金山 加州

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