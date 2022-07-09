謝安宜就職舊金山地檢長 首要任務打擊街頭毒品交易

謝安宜宣誓就職舊金山地檢官。 （記者李怡／攝影）

舊金山 新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）的宣誓就職儀式8日在市政廳舉辦，多位民選官員、亞裔非裔等社區領袖與她的家人親友一同出席。當她致詞時講到「打擊街頭毒品交易是首要任務」，「不再讓民眾生活在恐懼中，要追究罪犯責任」時，就職現場響起了陣陣掌聲和歡呼聲。

舊金山市長布里德7日宣布對謝安宜的任命。謝安宜是地檢處前檢察官，罷免 地檢官博徹思 （Chesa Boudin）運動開始後，她從地檢處辭職並加入罷免。

謝安宜表示，就職後不會允許暴力犯罪和慣犯行為繼續危害舊金山的治安，亞裔社區也絕不能再生活在擔心被攻擊的恐懼中，地檢處的職責就是要追究罪犯的責任。謝安宜說，雖然舊金山市重視給犯罪者第二次機會，但也需要給犯罪者劃出底線。她表示，會積極聽取社區意見，解決民眾之所想，關心社區之所憂。

市長布里德說，選擇謝安宜的原因，是因為她可以平衡起訴慣犯追究刑責與追求司法改革的信念，謝安宜的家人遭受過家庭暴力，也遭遇過警察暴力，她更有能力感同身受地領導地檢處的工作。

謝安宜是非裔和拉美裔，她的朋友幫她起了中文名「謝安宜」，她此前在地檢署工作7年，起訴輕罪、家庭暴力、謀殺，也曾擔任仇視犯罪起訴負責人。謝安宜去年從地檢處辭職，高調加入罷免陣營，曾多次召開媒體會議痛批博徹思「缺乏將罪犯繩之以法並保護公共安全的追求，」並造成地檢處大量員工流失。

謝安宜表示，就職後會積極聽取社區的建議。打擊舊金山街頭毒品交易是她上任後的首要任務，她將引進毒品犯罪法讓舊金山市民重新奪回街道的控制權。她特別強調，仇恨犯罪將不再被忍耐：「亞裔社區不能在被攻擊的恐懼中繼續生活了。」

布里德市長在謝安宜宣誓就職儀式上講話。 （記者李怡／攝影）

相比於進步派，謝安宜對打擊犯罪的態度比前任博徹思更加堅決，但她也保證會繼續加強博徹思所推行的輕罪監獄替代項目。她表示，會更謹慎、更負責任地對待這一方式。她表示，會與地檢處的原班人馬一起努力團結合作，更好的服務民眾，讓舊金山更安全。

罷免選舉中積累的人脈和知名度，讓謝安宜的就職現場人氣十足，全場座無虛席，很多來賓站立在會議廳的兩側，對謝安宜表達的政治主張，鼓掌吶喊聲不斷。來自各族裔的社區領袖與社會活動家到場祝賀。市議員孟達文、司嘉怡、梅義加、麥德誠、市府律師邱信福、估值官郭華健、縣警局長宮本保羅、縣警助理局長卡特、舊金山警察局長史考特、警察委員余健全、前市長勃朗、中華總會館中文書記李殿邦等出席就職典禮。