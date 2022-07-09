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為了馬斯克 推特日刪100萬個垃圾帳戶

編譯組／美聯社電
推特表示，為了釐清公司垃圾郵件帳戶問題，他們現在每日刪除100萬個帳戶。（美聯社）
推特表示，為了釐清公司垃圾郵件帳戶問題，他們現在每日刪除100萬個帳戶。（美聯社）

馬斯克（Elon Musk）就垃圾郵件機器人（spam bots）問題起爭執的推特，7日在一個高層電話簡報會中表示，為了進一步了解公司虛假帳戶和機器人帳戶實際情況，他們每天刪除約100萬個帳戶。

提出以440億元收購推特的馬斯克，在沒有提出證據的情況下稱，推特大大低估了他們的垃圾郵件機器人帳戶數目。馬斯克曾威脅，如果推特無法證明他們每日活躍用戶中只有不到5%是自動垃圾郵件帳戶的話，他將放棄這筆交易。

推特在電話會議上表示，垃圾郵件帳戶在他們每季度活躍帳戶中所占的比率遠低於5%。為了計算有多少帳戶是惡意垃圾郵件帳戶，推特表示，他們使用公共和私人數據，例如IP地址、電話號碼、地理位置、帳戶活動行為模式，以隨機抽樣的方式來檢查帳戶是否是真實的。

提供給馬斯克的數據不包括不公開的私人數據，包括IP地址、電話號碼和地理位置。推特表示，這類私人數據有助避免把真實帳戶誤認為垃圾帳戶。

推特表示，並非所有的垃圾帳戶都是惡意機器人。他們去年推出了一個自動帳戶標籤，藉以識別發送新聞、醫療資訊或天氣預報的「好機器人」帳戶。

推特和其投資人都知道虛假帳戶的問題，他們多年來一直提供美國證券交易委員會關於機器人帳戶的數據。

根據媒體報導，上個月，推特開放管道給馬斯克查看每日推文的原始數據，但推特和馬斯克都沒有證實報導是否真實。

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