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Theranos欺詐案 波瓦尼12罪名全部成立

記者王子涵／舊金山報導
波瓦尼（右）12項欺詐重罪全部成立。（美聯社）
波瓦尼（右）12項欺詐重罪全部成立。（美聯社）

陪審團7日在聖荷西聯邦法院裁定，驗血公司Theranos欺詐案的二號人物波瓦尼（Sunny Balwani）12項欺詐重罪全部成立。他與前執行官荷姆斯（Elizabeth Holmes）都將面臨最高20年的監禁。

荷姆斯在1月裁定4項欺詐罪名成立，最終宣判定於9月下旬，波瓦尼的判刑日期預計在未來幾天內確定。

名校出身、白手起家的荷姆斯一度是矽谷最受矚目的女企業家，她聲稱成功研發顛足以覆醫學界血液檢測領域的頂尖技術，只要從病患指尖採集一滴血，便可準確測出數百種健康數值。她所創辦的Theranos公司吸引了大批投資人的青睞，其最高市值曾達到90億元，帳面達45億元。然而隨著成品遲遲無法交付，以及華爾街日報結合內部員工的爆料，「滴血成金」的真相逐漸被揭露出來。

荷姆斯和波瓦尼被定罪，是聯邦檢察官的巨大勝利，同時也給矽谷激進的創業信條「弄假直到成真」（Fake it until make it)敲了記警鐘。那些雄心勃勃的企業家在追求名利的同時，要對技術上的誇大，甚至欺詐行為負責。

在法官宣讀審判書時，波瓦尼無精打采地坐著。待宣讀完畢後，他走到後排的兩個朋友身邊，似乎在十分嚴肅地討論，三個人安靜地坐著，低著頭。

與荷姆斯不同的是，波瓦尼在證人席上安靜地呆了七天，並未為自己辯護。

荷姆斯在作證時，曾暗示波瓦尼在身體和精神上操縱她，導致她做出錯誤的選擇。而波瓦尼的律師團則認為，荷姆斯作為矽谷的創業明星，親自說服投資者投入近10億元，所有的責任在荷姆斯。

Theranos公司在被曝光後迅速解題，而荷姆斯也甩掉了還是情人關係的波瓦尼。她與現任伴侶埃文斯（Billy Evans）在去年7月迎來了他們第一個孩子。在荷姆斯受審過程中，埃文斯全程伴隨在荷姆斯的身邊。

荷姆斯（左）在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記...
荷姆斯（左）在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

荷姆斯 矽谷 投資

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