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加州新學年不實施口罩令 官員建議仍要戴

編譯組／灣區7日電
加州新學年不會實施口罩令，但公衛官員仍建議師生戴口罩，以防止K-12學校新冠疫情爆發。(Getty Images)
加州新學年不會實施口罩令，但公衛官員仍建議師生戴口罩，以防止K-12學校新冠疫情爆發。(Getty Images)

加州學童將被允許在今秋返校時、無須佩戴口罩。不過，公衛官員仍建議學生與教職員戴口罩，以防止K-12學校新冠疫情爆發。加州指南已於上周更新，允許學校沿用春季返校「無口罩」(mask-free)教室政策。

加州公衛部門聲明表示，新冠持續存在，但大家已學習方法並取得工具以減少對健康的影響。加州學校可以持續與可適應方法，管理這個病症。作為變通策略的一部分，加州強烈建議個人接種疫苗、學校優化室內空氣品質，並仰賴快篩取代PCR檢測以監測感染。

州指引指出，由於學校放假期間增加旅行與社交互動，建議師生在大型假期返校前，進行新冠測試。若學生或教職員檢測陽性，他們應該留在家中至少5天，並且佩戴口罩10天。

加州於3月12日停止要求K-12學校師生戴口罩，由各縣與學區自行決定是否保留或放棄疫情規定。所有灣區學區最終採取州指引，同時強烈建議學生與教職員繼續戴口罩。根據「美國兒科學會」與「兒童醫院協會」公布數據，在解除口罩令與社區限制鬆綁後，新冠病例穩定上升。然而，美國兒童新冠病例數則於5月中學校暑假關閉後，開始下降。

但是，感染疾病專家警告，更新的新冠變種病毒可能於秋季再次引發疫情。根據CDC日前公布數據，上周在北加州地區測序的冠狀病毒變體中，具有高度傳染與免疫規避性的Omicron BA.4與BA.5亞型病毒約佔70%。

加州7日的新冠病毒檢測陽性率上升至14.8%。全加州58個縣中有38個縣、包括灣區，在CDC分類被歸類為「高」(high)感染水平，引發CDC對市內口罩與其他安全預防措施的建議。舊金山加大感染疾病專家陳子平擔憂秋季疫情，主要是沒有足夠家長讓孩童接種疫苗。

加州學生在2022-2023學年度將也無須接種疫苗，但自2021年8月以來，教師與學校員工已被要求接種疫苗或每周進行病毒檢測。今年4月，州府官員宣布，將州長紐森宣布實施學童接種疫苗要求，至少推遲到2023年7月1日，指出FDA迄今尚未完全批准較年幼孩童疫苗。

加州 口罩 疫苗

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