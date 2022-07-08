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疫情期間出走金山 年輕白人占大宗

編譯組／灣區7日電
疫情期間離開舊金山人數最多的是年輕族群。(Getty Images)
疫情期間離開舊金山人數最多的是年輕族群。(Getty Images)

新冠疫情導致舊金山人口流失，主要減少的是原本人口充沛的市中心和附近社區居民。美國人口普查局上周公布依照年齡、性別、族裔畫分的人口趨勢數據，發現年輕成人、特別是20多歲白人，是推動舊金山歷史性人口衰退的主要族群。

自2020年4月至2021年7月，舊金山市流失約7%人口，從87萬3965人減少至81萬5201名居民，這是自2010年來的最低數字。25-29歲女性的白人、非西裔人口減少26%。該年齡組的白人男性人口減少幅度亦同。

數據顯示，年輕人總的來說更有可能離開城市。舊金山市在這段期間內失去約20%的25-29歲居民、15%的20-24歲居民。人口普查使用數據包括國稅局納稅申報表、醫療保險註冊與社安號碼。這些發現具有直觀意義。與年長者相比，舊金山20多歲與30出頭年輕族群，較不可能擁有自住房，導致他們更難負擔得起居住在城內，也更容易離開城市。儘管在疫情初期，舊金山租金下跌，但中位數租金從未低於每月2800元。

離開城市的白人較多，可能與遠程工作增加有關。根據「灣區委員會經濟研究所」報告，灣區白人比西裔或黑人更有可能從事遠程職業。

不過，儘管單一年份人口數下降，一些跡象顯示，舊金山近來有人口反彈趨勢。加州財政局使用與人口普查局不同方式進行最新人口統計，舊金山2022年初的人口有84萬2754人，雖仍少於2020年初，但並未減少太多。雖然年輕的社會新鮮人租客離開城市，更可能擁有房屋的中年與老年人族群，大部分留在附近地區。

舊金山自2020-2021年期間、人口增加的族群皆為55歲以上(但西裔兒童與青少年人數也出現適度增長)。人口增幅最大群體為70-74歲的亞裔男性與女性，估計人數分別增加8.4%與9.5% 。部分原因可能是舊金山老齡化進入這些群體，65-69歲亞裔人口基本持平、60-64歲人口下降。

舊金山 人口普查 租金

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