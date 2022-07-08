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馬兆明倡立法 助退伍軍人有房住 不再淪無家遊民

記者李怡／舊金山報導
舊金山市議員馬兆明（中）與退伍老兵領袖在市政廳門前集會，倡導「退伍老兵經濟適用房准入法」立法。（記者李怡╱攝影）
舊金山市議員馬兆明（中）與退伍老兵領袖在市政廳門前集會，倡導「退伍老兵經濟適用房准入法」立法。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）與退伍老兵領袖7日在市政廳門前集會，倡導「退伍老兵經濟適用房准入法」立法，幫助退伍老兵更容易獲得可負擔住房，以及其他的社會福利。馬兆明和多個退伍老兵社區團體合作，推出這項最新的立法。法案將會在舊金山的可負擔房屋分配的抽籤中，優先照顧退伍老兵。也就是退伍老兵將會有更大機率抽中可負擔住房。

馬兆明說，舊金山有2萬4000位退伍老兵，他們都為舊金山的社區、加州、國家做出了重大貢獻和犧牲。「退伍老兵值得認可和尊重，」他說，並回憶了自己的父輩參軍，並提及立法助理王兆倫（Alan Wong）也曾是軍人。

舊金山市議員馬兆明與退伍軍人領袖在市政廳門前集會，倡導「退伍軍人經濟適用房准入法...
舊金山市議員馬兆明與退伍軍人領袖在市政廳門前集會，倡導「退伍軍人經濟適用房准入法」立法。（記者李怡╱攝影）

「優先考慮符合條件的退伍老兵，讓他們有資格獲得舊金山的可負擔住房，將更好使得低收入退伍老兵過渡到穩定的住房、經濟自給自足的狀態，減少舊金山退伍老兵面臨的成為無家遊民的風險。」馬兆明說。

據悉，舊金山市內有900位的退伍老兵遊民，約占全市遊民人數的9%，遠超於退伍老兵在全市人口中的比例。在長期無家可歸的退伍老兵中，84%是有色人種。

7日上午，舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）與退伍軍人領袖在市政廳門前集...
7日上午，舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）與退伍軍人領袖在市政廳門前集會，倡導「退伍軍人經濟適用房准入法」立法。（記者李怡/攝影）

馬兆明表示，當退伍老兵回到家鄉並開始重新融入社區時，面臨著許多挑戰。退伍老兵的住房和就業是重新融入社會的基石，是支持退伍老兵的必要條件；然而，當沒有負擔得起的住房或就業機會時，許多退伍老兵陷入貧困並面臨無家可歸的風險。

參與當天集會的退伍老兵奇塔凡（Jason Chittavong）說：「我目前無家可歸，在這座城市掙扎著生存，曾睡在市政廳旁邊的公園長椅上。許多像我一樣的退伍老兵，也因服役而遭受創傷後應激障礙、殘疾和心理健康問題而無法正常工作。為我們國家服務的退伍老兵應該得到支持，以幫助我們重新融入社會。」

值得一提的是，雖然法案可以增加退伍老兵的抽籤概率，但不是完全保證可以獲得住房，也就是並非是100%能夠保證退伍老兵抽籤可以抽中。

目前法案已經在舊金山市議會的委員會中排期等候審議。此外，馬兆明也另外立法，給予退伍老兵更多的福利。現在許多市立的公園、花園、游泳池等設施都需要門票，馬兆明的立法將會使得這部分退伍老兵可以免票進入。像是金門公園內的日本茶園、日落區的游泳池等，都是需要門票的，但是馬兆明的立法可以替他們免去門票。上述法案不包含各大博物館。

馬兆明強調，「退伍老兵可負擔住房准入法」將促進公平，因為超過80%的長期無家可歸的退伍老兵是有色人種、非裔、西語裔以及亞洲和太平洋島民。重要的是，這項立法將擴大所有低收入和中等收入退伍老兵的可負擔住房，這些退伍老兵為我們的國家如此光榮地服務，經常做出巨大的個人犧牲，並面臨許多挑戰。我很高興看到將在外日落區的第一個經濟適用房開發項目中，優先考慮退伍老兵」。

舊金山 低收入 遊民

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