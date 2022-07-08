聯邦參議員帕迪拉召集社區 圓桌會議討論槍暴

聯邦參議員帕迪拉（左下）與多個社區組織探討，兩黨安全社區法案。（帕迪拉辦公室提供）

加州 的聯邦參議員 帕迪拉（Alex Padilla）7日主持召開了解決槍枝暴力問題的虛擬圓桌會議。包括加州健康基金會（California Wellness Foundation）、吉福茲預防槍枝暴力法律中心（Giffords Law Center to Prevent Gun Violence）等多個社區組織參與了討論。他們就拜登 總統簽署的「跨黨派社區更安全法案」(Bipartisan Safer Communities Act)展開對話。

帕迪拉表示，跨黨派社區更安全法案是解決美國槍枝暴力問題所邁出的關鍵一步。「加州人和所有美國人都不應該生活在持續被槍枝暴力威脅的環境中，我們必須為未來而奮鬥。」帕迪拉說。

該法案加強21歲以下槍枝購買者的背景調查，幫助各州推進實施紅旗法案，保護家庭暴力的受害者，對社區心理服務進行投资。

吉福茲預防槍枝暴力法律中心代表布雷思韋特（Yasmín Fletcher Braithwaite）表示，跨黨派社區更安全法案是近30年以來第一個重要的聯邦槍枝安全法案。「讓法案更加有效地減少槍枝暴力傷害的關鍵是，與社區組織、領袖更多的交流，正如今天討論結果。」

加州健康基金會辦公室主任強森（Alex Johnson）說：「我們對法案的簽署感到振奮，社區需要更多的資金來預防、干預和治癒槍枝暴力所帶來的傷害，實現更加安全的加州。」

RYSE中心代表達利瓦（Kanwarpal Dhaliwal）表示，政策的製定者、研究人員和媒體需要更加親近關注年輕一代的想法，貼近他們真實的生活，避免給予他們過度的約束和關注。