我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

聯邦參議員帕迪拉召集社區 圓桌會議討論槍暴

記者王子涵／舊金山報導
聯邦參議員帕迪拉（左下）與多個社區組織探討，兩黨安全社區法案。（帕迪拉辦公室提供）
聯邦參議員帕迪拉（左下）與多個社區組織探討，兩黨安全社區法案。（帕迪拉辦公室提供）

加州的聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）7日主持召開了解決槍枝暴力問題的虛擬圓桌會議。包括加州健康基金會（California Wellness Foundation）、吉福茲預防槍枝暴力法律中心（Giffords Law Center to Prevent Gun Violence）等多個社區組織參與了討論。他們就拜登總統簽署的「跨黨派社區更安全法案」(Bipartisan Safer Communities Act)展開對話。

帕迪拉表示，跨黨派社區更安全法案是解決美國槍枝暴力問題所邁出的關鍵一步。「加州人和所有美國人都不應該生活在持續被槍枝暴力威脅的環境中，我們必須為未來而奮鬥。」帕迪拉說。

該法案加強21歲以下槍枝購買者的背景調查，幫助各州推進實施紅旗法案，保護家庭暴力的受害者，對社區心理服務進行投资。

吉福茲預防槍枝暴力法律中心代表布雷思韋特（Yasmín Fletcher Braithwaite）表示，跨黨派社區更安全法案是近30年以來第一個重要的聯邦槍枝安全法案。「讓法案更加有效地減少槍枝暴力傷害的關鍵是，與社區組織、領袖更多的交流，正如今天討論結果。」

加州健康基金會辦公室主任強森（Alex Johnson）說：「我們對法案的簽署感到振奮，社區需要更多的資金來預防、干預和治癒槍枝暴力所帶來的傷害，實現更加安全的加州。」

RYSE中心代表達利瓦（Kanwarpal Dhaliwal）表示，政策的製定者、研究人員和媒體需要更加親近關注年輕一代的想法，貼近他們真實的生活，避免給予他們過度的約束和關注。

加州 拜登 參議員

上一則

年初立法尚未執行 聖荷西擬要求擁槍者繳年費

下一則

聖縣疫苗令訴訟 法院：豁免者須一視同仁

延伸閱讀

退休金法案重大改革 大大影響退休帳戶的提領

退休金法案重大改革 大大影響退休帳戶的提領
河濱縣確定猴痘病例 加州111例

河濱縣確定猴痘病例 加州111例

捲入前屋主訴訟戰 新州公寓樓 600戶無法出售

捲入前屋主訴訟戰 新州公寓樓 600戶無法出售
反仇亞 加州第2輪撥款3030萬 金額翻倍

反仇亞 加州第2輪撥款3030萬 金額翻倍
洛城新語／西南六州乾旱 苦頭沒完沒了

洛城新語／西南六州乾旱 苦頭沒完沒了

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作