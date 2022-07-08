舊金山非公共攝像授權警用 居民多贊同 11日公聽會

舊金山華埠四九城飯店已經安裝的監控攝像。 （記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德提出立法，將授權警方使用非公共擁有、租賃、管理或運營的監控攝像頭和監控攝像網絡，用於案件調查。目前法案正待舊金山市議會的委員會中審議通過，並將於11日進行公聽會議。

根據布里德提議的立法，警察 對於非公共監控攝像的訪問權限有以下規定。一是在緊急情況、涉及公共安全的重大事件，以及與輕罪和重罪違法行為有關的案件調查期間，可以作為臨時監控活動；二是為進行刑事偵查蒐集、審查歷史錄像； 三是收集和審查歷史錄像片段，以便對官員的不當行為進行內部調查。

舊金山市警察委員協會委員余健全（Larry Yee）表示，為了保障舊金山民眾、企業與遊客安全，使用監控攝像來進行案件調查是必須的，對於這一立法的提出表示支持。但在執行的過程當中，必須嚴格的遵守執法程序，以確保不會侵犯個人隱私 權。

四九城飯店經理關煒泉說，店內即將安裝的監控攝像可以看到進出華埠的情況。 （記者李怡╱攝影）

張姓市民表示，市長立法的初衷可以理解，為了幫助警察辦案，提高社區內的安全保障。但唯獨擔心的是在執法環節，警察在面對辦案人手不足的情況下，如何跟進、獲取和使用這些視頻片段或影像資料，會不會給個人或團體帶來更多不必要的麻煩或是次生影響，這些問題都值得進一步考量。

第三區的居民Michael Hung表示，舊金山市民已厭倦了不斷增加的犯罪和頻發的仇恨犯罪。作為市民，他很樂意提交監控視頻作為警察的辦案資料，但是不排族有自由意識的公民會對此立法感到緊張，擔心隱私權受到侵犯。

從去年開始，舊金山華埠很多街角或核心位置的門店物業都已安裝了公共監控攝像，用於治安案件的調查和實時監控。因疫情關係，多數作案人都戴口罩眼罩，導致監控攝像在警察辦案查證取證的過程中，並未發揮出應有的作用。

在舊金山華埠都板街的一家珠寶店，自疫情以來已經遭受三次搶劫破壞。老闆娘陳少華（Anita）說，已經在舊金山經營珠寶生意30年，深感現在舊金山治安每況愈下，去年在珠寶店遭遇搶劫之後無法破案。如果增加了警察對監控攝像的訪問權助力快速破案，那是再好不過的。

接受本報記者採訪的民眾和商家，多數支持市長布里德提出的「警察可訪問非公共監控攝像用於案件調查的立法」，只是擔心在執法過程中會危及到個人隱私權益。還有民眾表示將以對該立法的支持，來表達市民對於改變舊金山治安現狀的渴望和需求。