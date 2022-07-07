兩車槍戰被波及 「子彈從面前飛過」 情侶檔高速路驚魂

兩人的車子被槍戰的子彈擊中。（取自GoFundMe網頁）

北加州灣區 一對訂婚的情侶梅森（Garrett Mason）和蒂娜·杜（Tina Do），最近幾乎和死亡擦身而過。6月14日，兩人開車上了580高速路僅僅15秒，另兩輛車發生槍戰，一顆子彈穿過前擋風玻璃，從蒂娜·杜面前擦過，經後窗射出。儀表盤上的攝像頭拍下這一生死時刻。兩人並無大礙，只有輕微的擦傷。事後感歎躲過一顆子彈。

數據顯示，2018年以來，加州有超過215起高速公路槍擊 案。在過去四年中，灣區有80多起高速路槍擊事件。灣區的槍擊案大多發生在屋崙。其中最讓人痛心的是，23個月大的華裔男娃Jasper Wu隨母親坐車，不幸被流彈擊中身亡，案件至今還未偵破。社區呼籲，希望在高速路安裝監控攝像。

根據ABC 7知名亞裔記者Dion Lim的報導，6月14日下午5時許，梅森和未婚妻蒂娜·杜從東灣聖利安住（San Leandro）工作完，開車上了580公路的東行路段。大約15秒後，兩人馬上發現不對頭。一輛車忽然變道插到他們車前，另一輛車則尾隨在兩人車後。接著，第一輛車上的人向後面車開火。車載攝像頭錄像顯示，一顆子彈穿過前擋風玻璃，玻璃碎片四射，蒂娜·杜疑似被碎片濺到，一隻眼睛閉起來，表情難受。梅森說，「你現在怎麼樣？他們剛開槍打中了玻璃窗，趕緊報警！」

蒂娜·杜說，梅森當時聽到了幾聲槍響，「當子彈擊中前擋風玻璃時，我以為是一塊石頭打中，根本不知道那是一顆子彈。我當時還在尋找身體的感覺，確保沒有其他部位受傷。我們有輕微的擦傷。」梅森說，最驚險的是，子彈直接從未婚妻的臉旁穿過。

蒂娜·杜（Tina Do）被玻璃碎片傷到，閉起一隻眼。（視頻截圖）

蒂娜·杜說，她在南灣長大，家人都在那裡。聽到880公路上Jasper Wu被槍擊的故事，「就像子彈打中了我。你不希望類似的事件影響到其他任何人。這真的令人失望，它發生在我們的家鄉。」

這對訂婚情侶說，「不幸的是，我們在錯誤的時間出現在錯誤的地點。但也是在正確的時間，也很幸運。人們評論說，如果車快一秒或慢一秒，可能會改變子彈的走向。但是，我們不能過多地考慮這些如果。我們真的躲過了一顆子彈。」

兩人本來打算12月結婚。因為車輛受損，所以在GoFundMe上求助。兩人表示，「幾周前，我們在高速公路上發生了一件不幸的事，一輛車向追趕它的另一輛車發射了多發子彈。其中一發子彈穿過了我們的前後擋風玻璃。我們身上一些玻璃劃痕，但幸運的是，我們沒有被任何子彈碎片擊中。然而，保險並不完全覆蓋這些損失，因為公司只是認為玻璃損壞。我們將在今年晚些時候結婚，要求不高。不想因為一個不受我們控制的創傷性事件而陷入更深的困境。感謝您能提供的任何金額，並請您在路上保持安全。」