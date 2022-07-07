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舊金山同志大遊行 爆第二例猴痘

編譯組／舊金山6日電
舊金山出現第二例與同志大遊行有關的猴痘病例。（Getty Images）
舊金山出現第二例與同志大遊行有關的猴痘病例。（Getty Images）

灣區電視台報導，舊金山出現第二例與同志驕傲大遊行（Pride Parade）有關的猴痘（monkeypox）病例，引起社區提高警覺。

報導稱，這兩例病例分別參加了同志遊行周末派對：火人祭（Burning Man）的餘暉（Afterglow）派對和Electrolux派對。

在上周末舉行舊金山同志驕傲大遊行後，主辦單位Comfort and Joy發言人史丹利（Jarrod Stanley）說：「我們收到一封沒有具名的電子郵件，發信人稱，他有一位參加遊行活動的朋友被檢測出感染了猴痘。」

猴痘病毒一般是透過皮膚接觸、性行為和沾有病毒的衣物傳播的。舊金山目前已出現十多例猴痘病例，衛生局表示，民眾如果覺得自己可能接觸過猴痘感染者，最好注意是否出現症狀。

舊金山衛生局的史卓納（Frank Strona）說：「現在是必須進行自我評估的時候。如果你參加了周末的大遊行，但你目前健康情況良好，沒有不適，也沒有出現任何症狀或疹子，那麼，你感染猴痘的可能性就不高，但最好再持續觀察兩周。」

衛生局表示，若已出現症狀，應該馬上請醫師診斷。

史卓納表示，美國猴痘疫苗目前短缺，要預約接種很難。他說：「我們希望直接接觸過猴痘感染者的民眾聯絡衛生局，安排接受疫苗注射。」

Comfort and Joy表示，他們重視所有參加遊行民眾的健康和安全，所以會通知所有可能接觸過感染者的人。但是，Comfort and Joy強調，不要讓虛假消息對任何群體產生刻板印象，這點很重要。史丹利說：「多元性別族群並沒有比較容易感染或傳播這種疾病。」

猴痘 遊行 舊金山

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