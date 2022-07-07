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伊萊克查山火 面積擴大到3900畝 萊西斯山火幾已全面控制

編譯組／傑克森6日電
伊萊克查山火面積擴大到3900畝，萊西斯山火幾已全面受控。（美聯社）
伊萊克查山火面積擴大到3900畝，萊西斯山火幾已全面受控。（美聯社）

6日早些時候，消防員加強對阿馬多縣-卡拉維拉斯縣（Amador-Calaveras county）縣界附近的一場野火的控制，並幾乎完全控制內華達縣（Nevada County）燃燒的另一場山火

加州森林防火廳（Cal Fire）稱，超過1200座建築受到伊萊克查山火的威脅，阿馬多縣和卡拉維拉斯縣的部分地區仍然處於疏散令之下。這場山火始於4日下午3時45分左右，到周三上午8時已經燒毀了3900畝。防火廳說，火勢已被控制住10%，進入6日後沒有擴大。夜間相對濕度的增加也有助於減緩其蔓延。

同時，內華達縣的萊西斯山火（Rices Fire）也在繼續燃燒，但到6日上午，消防人員已將其控制了93%。它已經燒毀了904英畝，一度威脅到520座建築。自6月29日以來，它的規模沒有擴大，內華達縣和宇巴縣（Yuba County）的疏散令已被取消。

加州森林防火廳稱，伊萊克查山火正威脅著1217座建築和 「重要的電力基礎設施」。截至6日上午，沒有建築被摧毀或損壞的報告。

當天天氣大部分是溫和的，晴朗的天空為消防人員提供更好的條件。加州森林防火廳說，在阿馬多縣，一些疏散令被降級為警告。阿馬多縣警長辦公室取消了在Lower Clinton路和Butte Mountain路交叉口的道路關閉，而是將其移至Upper Clinton路和Butte Mountain路。警長辦公室說，這兩個區域之間的所有居民都被允許回家。從傑克森沿88號公路向東到Previtali路的警告區也被取消。

剩下的疏散令範圍，包括88號公路以南到Mokelumne河，不包括Rossbridge、Previtali、West Clinton、愛爾蘭鎮、Narcissus和Hilltop roads。

在卡拉維拉斯縣，100、103、104、351、352、358和359區的疏散令已經到位。在阿馬多縣，位於Sutter Creek 581 CA-49的義大利野餐場地有一個疏散中心，卡拉維拉斯縣的一個疏散中心轉移到位於聖安德雷斯的Old Oak路150號的卡拉維拉斯縣Mountain Oak學校。

在阿馬多縣，位於Plymouth的 Sherwood街18621號的阿馬多縣遊樂場和傑克森市Clinton路90號有動物疏散中心。當局正在努力在卡拉維拉斯縣重新建立一個動物疏散中心。

據加州森林防火廳稱，火災最初是在阿馬多縣傑克森東南的伊萊克查路和49號公路附近發生的。原因正在調查中。

消防人員對火勢何時會被完全控制仍未作出估計。

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