「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

由於更新的、更具能力躲避人體免疫系統的Omicron變種病毒株持續傳播，灣區 新冠疫情 已全面進入聯邦疾病防制中心（CDC）定義的高社區傳播風險級別。

灣區衛生官員表示，儘管目前感染率仍遠低於1月原始Omicron疫情的最高峰，但與2月感染率高點相同，而且沒有下降的跡象。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）說：「根據我在數據中看到的模式，我認為病例持續激增是有可能的。過去幾波疫情的模式是先漲後跌，但是，這波疫情漲了卻沒有跌，停留在高點。」

柯迪還表示，由於許多民眾現在都依賴居家檢測，沒有向衛生局通報檢測結果，「實際新增病例率應該是非常、非常高」。

這是自CDC 2月份推出社區傳播指標以來，灣區首次九縣同時進入高風險級別。這項指標主要以醫療系統的負荷量為準，而非以新增病例率為準，代表灣區醫療系統已開始進入緊張狀態。

不過，灣區各縣現在似乎還未緊急到需要重頒口罩 令，最後一個維持口罩令的阿拉米達縣已於6月25日解除，但與其他八縣一樣，仍建議民眾在室內要戴口罩。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「隨著民眾重拾疫前活動，阿拉米達縣的新增病例率一直居高不下。」

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）3日推文表示，他認為官員不會只看高新增病例率就重啟口罩令。但是，萬一醫院開始出現人滿為患、人手短缺的現象，他相信，像加州這樣的州會重啟口罩令，而且，這是一個正確的決定。

瓦賀特說：「我很希望我能對當前的新冠疫情做出較樂觀的分析，但是，BA.5是一個很難打到的曲線球，這不是好消息。很明顯，BA.5將讓病例持續走高，一直延續到夏季和秋季。」

瓦賀特和柯迪都表示，與1月份不同的是，現在有許多因為其他健康問題住院的病人，住院後接受例行檢測才發現已感染新冠。瓦賀特指出，舊金山加大醫院因為其他疾病住院、但入院後檢測呈陽性的病人，現在占了二分之一，1月時只有三分之一。柯迪表示，灣區大部分的醫療院所現在也是如此。

柯迪表示，由於灣區醫院許多員工也感染了新冠，導致醫院人手短缺，是造成灣區進入CDC高風險級別的原因之一。柯迪說，目前還不清楚極具傳染性的BA.5是否比之前的Omicron變種病毒株更具毒性，更大的問題是，它是否可能導致病人出現重症。

因此，瓦賀特和柯迪都強調，即使在擁有高疫苗接種率的灣區，戴上高品質口罩、避開擁擠的室內人群，是避免感染新冠的最佳防禦措施。

柯迪說：「有些民眾只希望疫情趕快結束，卻沒有採取相應的保護措施。如果是我，我會盡我最大的努力，不去做一些可能讓我日後出現腦霧（brain fog）的事，這就是我佩戴KN95口罩的理由。」