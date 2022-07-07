反仇亞 加州第2輪撥款3030萬 金額翻倍

丁右立倡導了亞太裔公平預算法案。（丁右立辦公室提供）

華裔州眾議員、州眾會預算 委員會主席丁右立（Phil Ting），以及亞太裔事務委員會6日共同慶祝新一輪3030萬元反仇亞撥款的發放。丁右立表示，最新一輪的撥款是及時的，反仇亞運動比以往任何時候都更需要支持。

州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署了1.665億元的亞太裔平等預算，用於為受害者提供服務以及暴力犯罪預防等。第一輪撥款為1420萬元，已于去年春天發放。

丁右立表示，最新一輪的撥款是及時的，反仇亞運動比以往更需要支持。（記者王子涵／攝影）

「根據最新統計的數字顯示，去年加州仇恨犯罪案件增加33%。」丁右立說，「新的資金將直接用於創造一個更加安全的環境，並對受害者提供幫助。」

在12家受資助的大型非盈利組織中，灣區占4家，分別是亞洲法律聯會（Asian Law Caucus）、亞洲健康服務（Asian Health Services）、社區安全與正義聯盟（Coalition of Community Safety and Justice）和亞裔 法律聯盟（Asian Law Alliance）。這些機構也可將撥款分撥出去，幫助更多小型非營利組織阻止仇恨犯罪。

舊金山 社區青年中心執行主任溫靜婷（Sarah Wan）說：「我們將在成功的基礎上繼續努力，撥款會通過更多的社區活動支持5000人以上，廣泛惠及2萬人。」

亞裔正義促進會洛杉磯分會政策主任多明戈斯（Victoria Dominguez）說：「隨著反亞裔仇恨增加，我們對國家資金的需求從未像現在這樣強烈，仇亞犯罪是社會的疾病。這項撥款將幫助我們保證社區安全，包括對受害者的支持和犯罪預防。我們將擴大對多語種受害者的服務和管理，增發仇恨預防教育材料，發展目擊者干預培訓計畫。」

丁右立在去年倡導了亞太裔公平預算法案，為舊金山華埠媒體和藝術協會爭取到2600萬元的資金，並為日本城的商業區翻新爭取了500萬元。這兩個項目都是吸引遊客、促進亞裔文化理解和確保小商業生存的關鍵資助。