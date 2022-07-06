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2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大

編譯組／綜合5日電
最新民調發現，紐森在總統大選假設對決川普上表現得比賀錦麗好。（美聯社）
最新民調發現，紐森在總統大選假設對決川普上表現得比賀錦麗好。（美聯社）

SFGate表示，加州州長紐森（Gavin Newsom）透過在佛羅里達州播放電視廣告涉足國家政策，意味他加入2024年總統大選只是遲早的問題。

雅虎新聞（Yahoo News）和民調公司YouGov在6月24日到27日對假中設的2024年美國總統候選人，民主黨的拜登、賀錦麗和紐森，對決共和黨的可能候選人川普和佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），進行民意調查對比。

民調結果顯示，拜登對決川普獲得的支持率為42%對40%，對決德桑提斯獲得的支持率為41%對37%。賀錦麗對決川普獲得的支持率平手，均為41%，對決德桑提斯獲得的支持率和拜登一樣，也是41%對37%。在紐森與川普和德桑提斯對決方面，紐森以40%的支持率擊敗川普的39%，以39%擊敗德桑提斯的36%。

調查發現，在每項對決中，無法決定支持誰的選民比率都頗高，以賀錦麗對決川普的18%最少，紐森對決德桑提斯的25%最多。

調查報告認為，在對決川普方面，紐森表現得比賀錦麗好，而且有較大的成長空間（21%的選民表示還無法決定，而賀錦麗對決川普只有18%的選民無法決定）。

儘管在對決德桑提斯方面，賀錦麗的選民支持率比德桑提斯高出4%，紐森只比德桑提斯高出3%，但報告指出，無論是拜登、賀錦麗還是紐森，在對決德桑提斯時，無法做出決定的選民比率都超過20%，在猶豫不決選民比率這麼高的情況下，很難對結果做出準確解讀。

報告稱，紐森和德桑提斯都是相對不確定性較高的全國性候選人，兩人在民調中獲得的支持率都不超過40%。換句話說，與川普對決得出的支持率較能衡量出民主黨候選人的實力，在這方面，紐森的表現勝過賀錦麗。

德桑提斯 紐森 川普

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