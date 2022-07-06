屋崙華埠劫車嫌被捕 受害者未能成功指認 檢未提控

圖為劫車案事發的超市門口。（記者劉先進／攝影）

北加州屋崙 （也譯奧克蘭）警方5日表示，之前在華埠 搶劫車輛的嫌犯被逮捕，但被害者未能成功指認嫌犯，阿拉米達縣地檢處並未對嫌犯提出指控。

屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）5日表示，受害者李先生當時試圖阻止劫匪，被劫匪開車拖拽在地上擦傷。李先生表示，膝蓋和手部傷勢還未痊癒。

李先生被車子拖行後，手部、膝蓋傷勢還未痊愈。（記者劉先進／攝影）

李先生被車子拖行後，手部、膝蓋傷勢還未痊癒。（記者劉先進／攝影）

事件發生在6月12日，警方在第二天就找到被搶走的車輛，裡面充滿大麻味，還有吸毒用的針頭；李先生花費250元清洗。警方雖然讓他去指認劫匪，但因為事發倉促，他也不知道劫匪模樣，所以並未指認成功。

6月12日下午12時45分發生的凶險搶劫案，華人超市 提供的幾段影片，以及本報採訪的目擊者等人，還原了事發經過。

當時身穿白色上衣的非裔男性，站在路邊尋找下手目標。被害者李先生並排停車在超市附近的車道，下車後打開後車門去幫岳父搬大米。從影片中可以看到，李先生一路雙手抓著米袋步伐很慢，此時白衣劫匪從角落走出來，若無其事經過，隨即打開車門鑽進駕駛座。因為視線被阻擋，李先生一開始沒看到，當發現有人進入車內，他馬上走上前去，打開車門和劫匪有爭執。

目擊者：受害者鞋都掉了

從監視影片看到，李先生疑似抓住車子方向盤或其他地方，但車子還在加速往前，他被拖行十幾米摔在地上。目擊者說，被害者的鞋都掉在路上，手臂和膝蓋有擦傷。

搶劫發生後，華埠藍天使義工和路人等6人見義勇為，有人幫忙報警翻譯，有人幫忙包紮，2輛警車也很快趕到現場進行調查。當時推測，劫匪年紀在30至40歲之間。

7月5日下午1時許，記者在事發超市門口再次見到李先生。他左手肘部纏著護套，右手和右腳膝蓋還有擦傷的痕跡，走路步伐很慢。

李先生說，發生搶劫後（14日淩晨）就接到警方電話，表示被搶的車子找回來了。他領回車發現車內一片狼藉，有股大麻味，還有吸毒用的針管，他嫌晦氣，花費250元清潔。「警方也抓住了嫌犯，讓我坐在警車後面，仔細辨認是否為搶劫犯。但劫案發生的速度非常快，我也沒看清楚嫌犯模樣，所以沒有辨認成功。可能是這個原因，讓地檢處沒有指控罪名。」

圈中為嫌犯準備下手搶車。（視頻截圖）

李先生試圖阻止劫匪搶車，被車子拖行，非常危險。（視頻截圖）

警提醒：車子停好先熄火

符美表示，警局利用附近監視影片掌握嫌犯逃跑路線，最終鎖定逮捕此人。但也表示，搶劫發生太快，確實很難認清嫌犯模樣。她說，因為阿縣地檢處並未對嫌犯提起指控，所以也不方便透露嫌犯姓名。

新冠疫情後，屋崙華埠發生過數起類似的劫車案；華人路邊或並排停車後並未熄火，或者將鑰匙留在車內然後去購物、買彩票，導致路邊守株待兔的劫匪有機可趁。屋崙警局和華埠義工再次提醒市民，外出留意周邊情況，車子停好熄火後再去購物，不要貪圖方便「丟了西瓜撿芝麻」，造成財產損失、人身安全受威脅的隱患。