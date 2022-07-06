我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

屋崙華埠劫車嫌被捕 受害者未能成功指認 檢未提控

記者劉先進／屋崙報導
圖為劫車案事發的超市門口。（記者劉先進／攝影）
圖為劫車案事發的超市門口。（記者劉先進／攝影）

北加州屋崙（也譯奧克蘭）警方5日表示，之前在華埠搶劫車輛的嫌犯被逮捕，但被害者未能成功指認嫌犯，阿拉米達縣地檢處並未對嫌犯提出指控。

屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）5日表示，受害者李先生當時試圖阻止劫匪，被劫匪開車拖拽在地上擦傷。李先生表示，膝蓋和手部傷勢還未痊癒。

李先生被車子拖行後，手部、膝蓋傷勢還未痊愈。（記者劉先進／攝影）
李先生被車子拖行後，手部、膝蓋傷勢還未痊愈。（記者劉先進／攝影）

李先生被車子拖行後，手部、膝蓋傷勢還未痊癒。（記者劉先進／攝影）
李先生被車子拖行後，手部、膝蓋傷勢還未痊癒。（記者劉先進／攝影）

事件發生在6月12日，警方在第二天就找到被搶走的車輛，裡面充滿大麻味，還有吸毒用的針頭；李先生花費250元清洗。警方雖然讓他去指認劫匪，但因為事發倉促，他也不知道劫匪模樣，所以並未指認成功。

6月12日下午12時45分發生的凶險搶劫案，華人超市提供的幾段影片，以及本報採訪的目擊者等人，還原了事發經過。

當時身穿白色上衣的非裔男性，站在路邊尋找下手目標。被害者李先生並排停車在超市附近的車道，下車後打開後車門去幫岳父搬大米。從影片中可以看到，李先生一路雙手抓著米袋步伐很慢，此時白衣劫匪從角落走出來，若無其事經過，隨即打開車門鑽進駕駛座。因為視線被阻擋，李先生一開始沒看到，當發現有人進入車內，他馬上走上前去，打開車門和劫匪有爭執。

目擊者：受害者鞋都掉了

從監視影片看到，李先生疑似抓住車子方向盤或其他地方，但車子還在加速往前，他被拖行十幾米摔在地上。目擊者說，被害者的鞋都掉在路上，手臂和膝蓋有擦傷。

搶劫發生後，華埠藍天使義工和路人等6人見義勇為，有人幫忙報警翻譯，有人幫忙包紮，2輛警車也很快趕到現場進行調查。當時推測，劫匪年紀在30至40歲之間。

7月5日下午1時許，記者在事發超市門口再次見到李先生。他左手肘部纏著護套，右手和右腳膝蓋還有擦傷的痕跡，走路步伐很慢。

李先生說，發生搶劫後（14日淩晨）就接到警方電話，表示被搶的車子找回來了。他領回車發現車內一片狼藉，有股大麻味，還有吸毒用的針管，他嫌晦氣，花費250元清潔。「警方也抓住了嫌犯，讓我坐在警車後面，仔細辨認是否為搶劫犯。但劫案發生的速度非常快，我也沒看清楚嫌犯模樣，所以沒有辨認成功。可能是這個原因，讓地檢處沒有指控罪名。」

圈中為嫌犯準備下手搶車。（視頻截圖）
圈中為嫌犯準備下手搶車。（視頻截圖）

李先生試圖阻止劫匪搶車，被車子拖行，非常危險。（視頻截圖）
李先生試圖阻止劫匪搶車，被車子拖行，非常危險。（視頻截圖）

警提醒：車子停好先熄火

符美表示，警局利用附近監視影片掌握嫌犯逃跑路線，最終鎖定逮捕此人。但也表示，搶劫發生太快，確實很難認清嫌犯模樣。她說，因為阿縣地檢處並未對嫌犯提起指控，所以也不方便透露嫌犯姓名。

新冠疫情後，屋崙華埠發生過數起類似的劫車案；華人路邊或並排停車後並未熄火，或者將鑰匙留在車內然後去購物、買彩票，導致路邊守株待兔的劫匪有機可趁。屋崙警局和華埠義工再次提醒市民，外出留意周邊情況，車子停好熄火後再去購物，不要貪圖方便「丟了西瓜撿芝麻」，造成財產損失、人身安全受威脅的隱患。

華埠 屋崙 華人超市

上一則

2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大

延伸閱讀

北加奧克蘭劫車 華人被拖行10幾米 劫匪抓到了

北加奧克蘭劫車 華人被拖行10幾米 劫匪抓到了
童振源訪華埠：台灣與海外僑界未來合作將全方位推進

童振源訪華埠：台灣與海外僑界未來合作將全方位推進
屋崙華埠人行道上 80歲華翁遭槍匪搶走勞力士表 過程僅10秒

屋崙華埠人行道上 80歲華翁遭槍匪搶走勞力士表 過程僅10秒
華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

北加80歲華翁勞力士表被持槍搶劫

北加80歲華翁勞力士表被持槍搶劫

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
南灣薩拉度加高中所在的學區被評選為加州最佳學區。（美聯社）

加州10最佳學區 灣區占半數

2022-06-29 02:15
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

過來人談染疫文化差異：亞裔視瘟神 白人當沒事

2022-07-03 13:45

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍