疫後首度舉辦 聖荷西紅白藍遊行熱鬧國慶、載歌載舞

各族裔代表都參加遊行。（記者李榮／攝影）

每年7月4日國慶日是舉辦遊行 、聚會烤肉、共同慶祝美國獨立紀念日的時候。在聖荷西 有多年歷史的紅白藍大遊行（Rose, White and Blue Parade），4日上午10時準時開始，吸引不少民眾前往夾道歡迎遊行的隊伍。民選官員、地方團體、各族裔代表等都從聖荷西林肯高中的停車場出發，沿著街道遊行，受到觀賞民眾的歡呼。

聖荷西紅、白、藍大遊行已經舉辦多年，歷史承傳悠久。事實上，聖荷西很早時就有類似活動，紅白藍大遊行前身為1896年的Carnival of Roses，以及1926年開始的Fiesta De Las Rosas。Fiesta De Las Rosas停辦後，紅白藍大遊行恢復傳統，也成為南灣地區多年來國慶日的大型慶祝活動之一。

聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛。（記者李榮／攝影） 聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛。（記者李榮／攝影）

先前由於新冠肺炎疫情的關係，遊行忍痛停辦，今年恢復舉辦，可能因為疫情仍未完全結束，人潮有些不如以往。不過，參與遊行的民選官員、社區人士，以及表演團體都還是非常興奮，與兩旁民眾揮手。有些隊伍還特別準備糖果、國旗、國慶飾品等，或者準備大量瓶裝水，分送給兩旁慶祝國慶日的民眾。

聖荷西市長李卡多在遊行隊伍中。（記者李榮／攝影） 縣議員李洲曉與群眾招手。（記者李榮／攝影）

包括加州 參議員柯提斯（Dave Cortese），加州眾議員羅達倫、卡拉（Ash Kalra）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）、李洲曉（Otto Lee）、愛倫堡（Susan Ellenberg）、聖縣估值官史東（Larry Stone）等多位民選官員都前往參加遊行。另外，還有許多地方團體、各族裔代表等也前往，台灣志工社亦組織鄉親前往推介台灣。

帶著小孩到場觀看遊行的李明德指出，過往幾次國慶日都是在公園烤肉或者與親友聚會，今年是特別與朋友到聖荷西觀看遊行，感受美國國慶日的氣氛，以及節慶的傳統。他表示，遊行的節目很豐富，有些還有歌舞表演，展現活力與慶祝獨立紀念日的精神。

華人李明德說，遊行很有氣氛。（記者李榮／攝影）

另一位華人Alice Chang也表示，今年的遊行雖然人潮比往年少一些，不過整體來說還是非常的熱鬧，感覺到大家歡樂的心情。當天天氣也不錯，不如往常炎熱，大家更能夠享受假期與快樂的氣氛。